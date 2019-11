De laatste strohalm voor het Pro Zwarte Piet-kamp: geweld

Vrijdag vielen geradicaliseerde pro-Zwarte Piet-activisten een pand waarin burgerrechtenorganisatie Kick Out Zwarte Piet bijeenkwam met veel geweld aan. Ze wilden de vreedzame activisten intimideren en beletten gebruik te maken van hun recht op vrijheid van vergadering en demonstratie. Dit was een regelrechte aanslag op onze democratische waarden, een zaak voor het OM én het NCTV.

Leden van KOZP waren al eerder fysiek aangevallen, bedreigd en geïntimideerd door een mix van voetbalhooligans, rechts-extremisten, witte nationalisten en rechtsradicalen. Tijdens vreedzame protesten in onder andere Eindhoven kregen ze vorig jaar racistische en seksistische verwensingen naar hun hoofd geslingerd, evenals blikjes bier en eieren, ook waar kinderen bij stonden. Sterker, sommige pro-Zwarte Pietradicalen hadden hun eigen kinderen mee terwijl ze de KOZP-leden belaagden – werk aan de winkel voor Jeugdzorg.

Voor pro-Zwarte Pietactivisten zijn de belangen en het welzijn van kinderen geen prioriteit, ook niet van hun eigen kinderen. Het gaat hun niet om het ‘beschermen van een kinderfeest’ en ze doen dit niet ‘voor de kinderen’, zoals ze schuimbekkend blijven beweren. Er zijn namelijk geen rationele argumenten voor het behoud van de ouderwetse Zwarte Piet, alleen maar emotionele. Vandaar dat ze zich vastklampen aan hun laatste strohalm: grof geweld.

Te veel pijnlijke alledaagse voorbeelden tonen aan hoe de geracialiseerde figuur Zwarte Piet bijdraagt aan negatieve beeldvorming over zwarte Nederlanders en het uitschelden en beledigen van zwarte kinderen én volwassenen faciliteert. Dat kan worden tegengegaan door zwarte pieten te vervangen door roetveegpieten. Volwassenen die de belangen van kinderen daadwerkelijk prioriteren, zullen deze simpele aanpassing steunen – ook wanneer ze zelf goede herinneringen aan Zwarte Piet hebben.

Terwijl conservatieve volwassenen door het lint gaan vanwege zo’n simpele aanpassing, genieten kinderen van de moderne roetveegpieten. Tijdens de Amsterdamse intocht twee jaar geleden waren twee moeders aan het klagen over roetveegpieten die het Sinterklaasfeest zouden bederven. Daardoor hadden ze helemaal niet door dat hun dochters vol overgave zwaaiden naar de langsvarende roetveegpieten en genoten van de intocht. Net als die moeders bleef ook de locatie steken in het verleden. Het naar vergane glorie ruikende Amstelhotel had namelijk ouderwetse blackface Zwarte Pieten rondlopen.

Gelukkig is het sinterklaasfeest op steeds meer plekken een feest voor álle kinderen dankzij het vervangen van zwarte pieten door roetveegpieten. Die verandering zorgt ervoor dat het sinterklaasfeest toekomstbestendig wordt en ik deze mooie traditie met een gerust hart kan doorgeven aan mijn kinderen. Maar vanavond gaan mijn oudste zoon en ik eerst een de slag met een andere traditie: beter heeft u snoep in huis.

Reza Kartosen-Wong is mediawetenschapper en publicist. Elke maandag schrijft hij een column voor Het Parool.

Reageren? reza@parool.nl.