Het was niet genoeg, één column over rouw. Iemand liet me weten, naar aanleiding van de vorige, dat ze al op voorhand in de rouw was. Haar man was ongeneeslijk ziek. Het raakte me enorm. Iemand vertelde me dat ze zo graag wat uitgebreider wilde rouwen. Iemand wilde kwijt dat hij voelde dat hij geen recht had om te rouwen. Voelde zich schuldig, want ze hadden het niet goed afgesloten.

Er is nog zoveel te zeggen over dit verlies. Over dat rouw al kan beginnen terwijl iemand nog voor je staat. Over dat rouw eerst nog ruimte moet geven aan andere emoties, aan woede, of ongeloof. Over dat rouw soms pas lang na het afscheid, lang na de afgehandelde papierwinkel, komt. Rouw stelt zich uit, overvalt je soms op onbewaakte momenten. En soms kan je iemand meerdere keren verliezen, kan je meerdere keren om een iemand rouwen. Zoals mij ooit overkwam met mijn beste vriendin van jaren. Een verhaal dat ik niet makkelijk vertel, van een rouw die nog altijd duurt.

Er was de eerste keer dat ik haar verloor, toen zij haar familie kwijtraakte in een ramp van onmetelijke proporties. En ik haar zo goed als ik kon ondersteunde bij het begraven en herdenken van haar doden en tegelijkertijd probeerde haar rechtop te houden in het leven waar niets meer hetzelfde was. We wisten beide dat ze daar nooit meer in terugkeren zou. Pas als ik alleen was, liet ik mijn verdriet de vrije loop, en huilde ik om het verlies van ons. Nooit meer zomaar iets, alles was nu groots en van betekenis. En ik vond nooit de juiste woorden voor de situatie.

Er was de tweede keer dat ik haar verloor omdat ik er niet meer bij kon, bij haar en haar enorme verdriet. Onze jarenlange vriendschap leek er niet tegen bestand, ik leek niet langer tot steun te kunnen zijn. Met pijn in het hart liet ik los, zonder te weten of ik er goed aan deed. Alleen zo kon ik rechtop blijven.

De laatste keer dat ik haar verloor, was de laatste keer dat ik haar kon verliezen. Ze is er nooit meer, en niets kan ooit nog teruggedraaid worden. Geen brief zal ze meer beantwoorden, geen bericht meer van haar kant. Maar soms voer ik nog gesprekken met haar, in mijn hoofd. Soms hoor ik haar stem nog, geeft ze me tips voor mijn huis. En verrek, het ziet er dan ook meteen leuker uit.

Nu is het minder erg, dat ik toen de juiste woorden niet kon vinden. Dat ik niet de onverwoestbare steun kon zijn. In mijn hart mag ik weer alles tegen haar zeggen, onbenullig zijn, zomaar-dingen. Kleine dingen. Naast het grote verdriet.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl