De laatste kans voor Kasper Dolberg, voorheen fenomeen

Zoals veel Ajaxsupporters raakte ik er ergens in de herfst van 2016 van overtuigd dat Kasper Dolberg alles kon. Dat we hier met een titaanblonde Patrick Kluivert van doen hadden. Zo snel. Zo sterk. Zo koelbloedig, lichtvoetig en slim. Zo begaafd.

Ik zag de Klassieker in De Kuip vanuit een Feyenoordvak. Feyenoord was sterker, maar plots was daar het peroxide fenomeen. Hij zette aan over rechts, schudde als een hinde in galop heel Rotterdam van zich af en stiftte kalmpjes raak, terwijl het theater stilviel. Ik zat op mijn handen, vloekte met de meute mee om geen argwaan te wekken. Achter de tralies van mijn ribbenkast danste mijn hart de horlepiep. Eindelijk weer een Grote Ajaxspits: een fenomeen op negen.

Tweeënhalf jaar later waren we onderhand zo ver dat we wel konden huilen toen niet Huntelaar maar Dolberg werd opgesteld tegen Tottenham. Ach nee, Ten Hag, waarom toch het zorgenkind? Kijk de beelden van de 2-0 eens terug, het doelpunt van Ziyech dat goed moest zijn voor een finaleplaats. Zie het juichen. Dolberg juicht niet mee. We zien een speler die zich er geen deel van voelt.

Maar Dolberg is er dus nog. Hij blijft Ajax trouw. Of: hij krijgt een laatste kans, het is maar hoe je het bekijkt. Hij moet het nu wel laten zien, heeft Ten Hag gezegd. Kasper is zich daarvan bewust. Hij schijnt uitgerust en fit te zijn, na jaren van overbelasting, vermoeidheid en pijntjes. Dit is het seizoen van de waarheid voor Kasper Dolberg, voorheen fenomeen.

Je mag natuurlijk niet al te veel conclusies verbinden aan een enkel goaltje in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, maar vervelend kan het nooit wezen, zo’n resolute intikker in de allereerste officiële speelminuut van het seizoen.

Ik zag herwonnen frisheid, omdat dat geen kwaad kan.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij schreef drie boeken over Ajax: Vak 127, Sporen van Ajax en 101 Dingen die je Weten Moet over Ajax. Elke donderdag schrijft hij een column over Ajax; lees ze hier terug.

