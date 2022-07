De kortste straat? Een liniaal of Theo Bakker moet uitsluitsel geven

De vraag welke straat de kortste straat van Amsterdam is, leidde tot behoorlijk wat reacties. (Bij deze: dank u, allen!)

Een selectie.

‘De Tolbrugstraat.’

‘De Nieuwe Willemsstraat.’

Iemand opperde Het Kleine Plein. ‘Kleine Plein in Weesp ligt tegenwoordig in gemeente Amsterdam en is denk ik nog geen 20 meter. Groetjes!’

Leuk geprobeerd. Maar Weesp is geen Amsterdam. Jammer voor Het Kleine Plein.

Volgende!

Rochussenstraat. ‘Mijn kinderen leerden op school dat de Rochussenstraat in de Staatsliedenbuurt (onze buurt) de kortste straat van Amsterdam is. Of in ieder geval van West. Maar ik geloof van Amsterdam. Ik was erbij, bij de speurtocht waar ze dit leerden, maar het is toch niet helemaal goed blijven hangen. Kort is ie wel!’

‘Goedendag ik denk dat de kortste straat de Rossinistraat is met slechts 1 huis erin. Nooit opgemeten moet ik bekennen.’

‘Waarschijnlijk niet de kortste maar wel zeer onbekend: Boomklokstraat bij de Droogbak.’

Dan een mail met alleen een linkje.

‘De Pancrasstraat is een van de kleinste straten op deze website. Het is een zijstraatje van de Sarphatistraat op het Roeterseiland. Er waren twee huisnummers, 1 en 2. De Pancrasstraat was de verbindingsweg tussen de Sarphatistraat en de Valckeniersstraat.’

(De website is joodsamsterdam.nl)

Gebed Zonder End.

‘Maakt de Ptolemaeusstraat (tussen de Hogeweg en de Newtonstraat) een kans op de titel kortste straat van Amsterdam?’

‘De Dopplerstraat in Amsteldorp.’

En daar is een nieuwe Henk. Henk, die opdook in mijn zoektocht naar de langste straat van Amsterdam. Henk zou alle straten van Amsterdam hebben gefotografeerd en dus ook weten welke straat de langste straat van Amsterdam zou zijn. Maar via via vernam ik dat Henk geen zin had om te reageren.

‘Ik heb je laatste stukje getiteld Nirwana aan Theo Bakker doorgestuurd. Ik heb hem gevraagd wat de kortste straat van A’dam is. Theo Bakker is dé kenner van A’dam, die iedere week een Digitaal Weekblad uitgeeft. Ik hoop op een response van hem.’

Tot nu toe geen antwoord van Theo Bakker, maar we blijven hopen.

Verder.

‘De Penseelstraat?’

‘De Van Alphenstraat maakt naar mijn idee een goede kans.’

‘Ik weet niet of het expliciet een straatje moet zijn, zo niet dan wil ik U attenderen op de Weteringlaan. Deze loopt van het Weteringcircuit naar de Stadhouderskade (zie bijlage).’

(Die bijlage was een foto van een bladzijde uit een ringband – ook van Falk – met kaarten van Amsterdam.)

‘De kortste straat van Amsterdam is volgens mij de ALMSTRAAT, gelegen in de Rivierenbuurt tussen de Waalstraat en de Moerdijkstraat.’

‘Ook de Zeven Provinciënstraat en de Pepijnstraat in West zijn korte straten.’

Maar welke straat kan nu aanspraak maken op de titel kortste straat van Amsterdam?

Ik heb de kaart van Amsterdam (Falk, de 66ste druk) erbij gepakt, en een ouderwetse schoolliniaal (30 centimeter).

Meten is weten. (Die uitspraak komt uit een toespraak van de Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes uit 1882.)

Ik boog me over de kaart.

Wordt vervolgd.

