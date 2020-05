De KNVB heeft AZ niet serieus genoeg genomen

Misschien heeft AZ achterbaks gehandeld, misschien ook niet. Helemaal omdat de Alkmaarse directeur Robert Eenhoorn nooit iets zonder reden doet. Alleen heeft hij nog niet willen uitleggen waarom zijn club, zonder de KNVB daarover te informeren, naar de Europese voetbalunie (Uefa) is gestapt om alsnog het eerste Champions Leagueticket ten koste van Ajax te claimen. AZ laat het bij de verklaring dat eerst gewacht wordt op de beslissing van de Uefa.

Aldus ontstaat het eerste misverstand. De KNVB heeft namelijk bij monde van directeur Eric Gudde al gesuggereerd dat de Uefa het voorstel van AZ heeft afgewezen. Dit blijkt niet te kloppen. Een definitief besluit wordt uiterlijk 15 juni verwacht, de nieuwe deadline voor inschrijvingen voor de Europese toernooien.

Zoals er ook nuance kan worden aangebracht in het verwijt van de KNVB en Ajax dat zij door AZ ­totaal zijn verrast. De Alkmaarders hebben op vrijdag 24 april, direct na de zo tumultueus verlopen bijeenkomst met alle clubs uit het betaald voetbal, officieel laten weten niet akkoord te gaan met de verdeling van de Europese tickets. AZ was extra geïrriteerd omdat de KNVB diverse schriftelijke voorstellen van de club niet had beantwoord. Er bleek zelfs geen bevestiging van ontvangst te zijn gestuurd.

Toen tijdens de meeting de KNVB ook het Alkmaarse verzoek van tafel veegde om het draagvlak voor de verdeling onder de clubs te onderzoeken, wat wel bij de promotie-degradatieregeling gebeurde, besloot AZ zich niet bij het besluit neer te leggen. Later zou Eenhoorn in radio- en tv-interviews steeds aangeven dat AZ zich nog aan het beraden was over het vervolg.

Dan is er nog iets. De voetbalbond gaat wel heel gemakkelijk voorbij aan het feit dat het tot een dag voor de bijeenkomst van 24 april de bedoeling was dat niet AZ, maar PSV zou worden ingeschreven voor de Champions League. Dat plan, gebaseerd op het ongeldig verklaren van de competitie 2019-2020 en uitgaan van de eindstanden van 2018-2019, werd door ingrijpen van de Uefa op het laatste moment afgeblazen. Die maakte op 23 april bekend dat het aanmelden voor Europa diende te geschieden op basis van in het seizoen 2019-2020 geleverde prestaties.

Zo werd AZ gered door de gong.

Het niet openen van de post uit Alkmaar, het negeren van voorstellen tijdens de bijeenkomst van 24 april en de bijna gelukte beroving van een Champions Leagueticket ten faveure van een andere club uit de traditionele top 3 (PSV), zijn niet bepaald incidenten die het voor de KNVB vanzelfsprekend maken om ervan uit te gaan dat een maand later ­alles weer koek en ei is.

En waarom heeft Eric Gudde nadien niet bij ­Robert Eenhoorn geïnformeerd hoe het nou zat met zijn statement van 24 april? Zelfs die verklaring is niet serieus genomen.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport in Het Parool.

Reageren? j.degroot@parool.nl.