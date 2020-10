De KNVB als Disney met zijn eigen pretpark

De 13-0 van Ajax op VVV betekent niet alleen een bijzonder record, maar ook de revival van de Mickey Mousecompetitie. Overal doemt de uitdrukking weer op als indicatie van het niveau van de eredivisie.

De vraag is nu hoeveel schaamrood er op de kaken zit bij de KNVB, tenslotte de organisator van deze competitie. Juist in deze tijd van marketing en marktaandeel moet er in het Zeister Bos toch een onderlip zijn gaan trillen. Desondanks moet niet worden uitgesloten dat KNVB-directeur Eric Gudde en zijn kompanen de afgelopen week prima hebben gesnurkt. Helemaal omdat nergens in onze voetbalsamenleving de vinger op de zere plek is gelegd. Een discussie over de rol van de KNVB bleef uit, ­terwijl het faciliteren en garanderen van een competitieve eredivisie een hoofdtaak van de bond is. Juist de KNVB zou, vanuit deze verantwoordelijkheid, nieuwe ambities moeten toejuichen en stimuleren. De coronacrisis heeft echter pijnlijk bloot­gelegd hoe, met iemand als Gudde (ex-directeur Feyenoord) aan het roer, de belangen van uitgerekend de traditionele top drie – Ajax, Feyenoord en PSV – worden beschermd.

Met voor de zoveelste keer de verdeling van de Europese tickets als voorbeeld. Het kan niet vaak genoeg worden aangegeven dat juist hiermee de kern van de bedrijfstak met voeten is getreden.

Met in het achterhoofd dat de reglementen van de KNVB niet voorzien in het niet afronden van de competitie en er op dit gebied dus geen regel­geving is.

Dat Gudde & Co vervolgens besloten de sportieve waarde van het Champions Leagueticket (directe deelname) en dat voor de Europa League (directe plaatsing groepsfase) aan Ajax en Feyenoord te gunnen, was één, maar om ook de totale financiële waarde van die tickets (Champions League 34 miljoen; Europa League 6 miljoen euro) aan de Amsterdammers en Rotterdammers cadeau te doen, was bizar. Helemaal gezien de rol van de KNVB als ‘bewaker van de eredivisie’.

Zelfs de simpelste oplossing is niet aangedragen, namelijk om het de clubs zelf te laten uitzoeken. Dus de opdracht aan Ajax en AZ, in de competitie gelijk geëindigd, en de bekerfinalisten Feyenoord en FC Utrecht om via onderling overleg tot een ­verdeling te komen. Voor AZ bijvoorbeeld de 14,5 miljoen aan startgeld en voor Ajax het coëfficiëntbedrag van 19,5 miljoen euro, terwijl voor ­Feyenoord en FC Utrecht gewoon fiftyfifty voor de hand lag: ieder 3 miljoen euro.

Uitgerekend de KNVB zou deze opties blokkeren en voorkwam dat AZ en FC Utrecht extra financiële armslag kregen in hun jacht op de traditionele top drie. Zo werkt de bond mee om de rijken rijker te maken en het gat met de rest te vergroten. Met een Mickey Mousecompetitie tot gevolg en de KNVB als Disney met zijn eigen pretpark.

