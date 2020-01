De kleine corruptie lijkt een kenmerk van Hilversum

De publieke omroep heeft een corrupte geur. Een corrupte geur betekent dat er dingen gebeuren die mogen, maar eigenlijk ook weer niet. Het zijn gedragingen die ingaan tegen de geest van bepaalde wetten.

Zo verdienen bepaalde presentatoren – bijvoorbeeld Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk – meer dan eigenlijk mag. Men heeft allerlei constructies bedacht – een soort omwegen om stiekem financiële grenzen te passeren – waardoor de toch al rijkelijk gevulde beurs aan een vorm van obesitas gaat lijden.

Schandelijk? Ach, wie wil er niet meer verdienen dan mag? En praten over geld is zo burgerlijk.

Hypocriet? Ja, dat wel. Maar het vreemde is dat we dat allang niet meer erg vinden. De kleine corruptie is een kenmerk van Hilversum, lijkt het wel. ‘NPO-topman Frans Klein bestuurde een omstreden brievenbusfirma om zijn broer te helpen,’ heette het in april. Klein werd vervolgens omhuld met de mantel der liefde en smeerde wat vette mea culpa-as in zijn haar.

Toen Pauw het met VaraBNN niet eens kon worden over zijn salaris, werd hij echter door diezelfde Frans Klein aan weer zo’n constructie, lees omweg, geholpen.

Aldus wordt de publieke omroep een tempel waarbinnen de decadente caesars voor klef brood en kinderspelen zorgen waarmee wij ons de mond laten snoeren.

Een paar dagen geleden schreef ik enkele smalende woorden over mevrouw Nikkie de Jager van wie ik nog nooit had gehoord, en die ik ervan verdacht het zoveelste Hilversumse heksje te zijn. Maar ik heb mij in haar vergist en moet mijn excuses aanbieden (Het spijt me, Nikkie.). Nikkie blijkt een YouTube­heldin te wezen. Ze heeft niks met Hilversum te maken, is geheel zelfstandig en heeft een miljoenenpubliek. In feite toont zij aan dat het einde van de publieke omroep nakende is. Hoeveel kijkers had je, Nikkie? “De teller stond gisteren op 35 miljoen, mijnheer Holman.”

De jongen die een foto van zijn piemel naar meisjes had gestuurd en had geprobeerd openbaar te maken dat Nikkie transgender is – of zoiets, ik volg niet alles op dat gebied – is vanwege ‘grensoverschrijdend seksueel gedrag’ in Hilversum ontslagen.

Grensoverschrijdend gedrag dat niet seksueel is, kan in Hilversum echter rekenen op steun van een NPO-topman die af en toe een vies plaatje stuurt van wat extra geld onder het Gooise matras.

Hoe zou het toch komen dat het gezag van Hilversum afneemt?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.