De kinderen waren gewend aan het luchtalarm, de juf nog steeds niet

‘We gaan nu allemaal onze tekeningen naast elkaar leggen,” zei de kleuterjuf in het noodschooltje. “ Naast elkaar, lieverd, niet op elkaar. Naast elkaar.”

Twaalf tekeningen – echt netjes lagen ze niet – werden op de grond tentoongesteld. De juf bekeek ze allemaal.

Ze pakte de eerste en zei: “Wat een mooie tekening is dit, Yaroslav. Wat zien we hier allemaal?”

“Juf... Juf, dit is... dit is... dit is een bom... En dit is, dit is een hond en dit is... dit is oma.”

“Ah ja,” zei de juf. “En deze is ook mooi, Natasha. Wat zien we hier?”

Natasha lachte, maar zei niets.

“Zeg eens, Natasha, wat heb je zo mooi getekend?”

“Dit...,” zei ze en ze wees naar iets op haar tekening.

“En wat is dit?”

Ze kon of wilde het niet zeggen.

“Het is een… het is een raket, juf,” zei Roman, “en ik heb ook een raket getekend.”

Hij wees naar zijn eigen tekening.

“Jij bent nog niet aan de beurt, Roman.”

“Ja maar, juf, ja maar... Ik heb ook een raket getekend die in ons huis... die in ons huis... Kijk.”

Hij pakte zijn tekening.

“Heel mooi, Roman, maar je bent nog niet aan de beurt.”

“Ja maar juf, ja maar dit is een raket en dit is pappa en dit is ook pappa.”

Ze besloot Roman niet meer bestraffend toe te spreken en keek naar de drie groene vlekken waarvan er één een raket was en de andere twee waren pappa en pappa.

“Twee pappa’s, Roman? Waarom twee?”

“Nou… nou... nou, dit is pappa en dit is ook pappa, maar die is nou...”

Ook hij wees met z’n vinger naar de man met het grote hoofd.

Juf wist het.

“Heel mooi, Roman,” zei ze. En ze bleef glimlachen. Ze wist dat z’n vader niet meer terug zou keren, net als haar verloofde.

Op dat moment klonk het luchtalarm.

De kinderen gingen vanzelf naar de gang, gaven elkaar twee aan twee een hand en liepen naar de schuilkelder.

Sommigen keken of hun moeder kwam. En inderdaad liep de schuilkelder vol met moeders, oma’s, opa’s en mensen die toevallig op straat waren.

De juf zette de kinderen in een kringetje om haar heen. Ze waren rustig. Misschien wel rustiger dan zij. De kinderen waren eraan gewend, zij wende er niet aan.

“Even stil allemaal, zullen we het klapspelletje doen of willen jullie zingen?”

“Zingen,” schreeuwden ze.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.