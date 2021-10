‘De Key sloopt wat gerenoveerd moest worden en jaagt daarmee bewoners de stad uit’

Aan de binnenkant van de woningen is nooit iets aan onderhoud gedaan waardoor die slecht geïsoleerd en te ventileren zijn, met schimmel als gevolg Beeld Getty Images/iStockphoto

Na meer dan dertien jaar onderhandelen met wooncorporatie De Key over de toekomst van de sociale huurwoningen aan de Piet Mondriaanstraat en Johan Greivestraat in Amsterdam Nieuw-West, is de maat vol. De Key kiest samen met de gemeente voor beleid waardoor gezinnen die al dertig jaar in de stad wonen worden weggejaagd.

Ruim tien jaar geleden is er voor het eerst gepraat met De Key over renovatie van de panden in Slotervaart. De Key heeft aan de binnenkant van de woningen nooit iets aan onderhoud gedaan waardoor die slecht geïsoleerd en te ventileren zijn, met schimmel als gevolg. Bijna elk gezin heeft wel een kind dat ziek is geworden door deze ongezonde situatie.

Hoewel wij als bewoners een aantal jaren geleden akkoord waren gegaan met een compromis voor een renovatieplan bleek dit later voor De Key toch niet ‘financieel haalbaar’ te zijn. Van de directie kregen wij op een dag te horen dat er toch voor sloop van onze woningen was gekozen! Met de rug tegen de muur volgden er weer jaren van onderhandelingen.

De Key kwam – met goedkeuring van de gemeente – met een plan waarbij alle complexen gesloopt zouden worden. Er zou 110 procent sociale huurwoningen worden teruggebouwd, maar dit blijkt nu een wassen neus. In het huidige voorstel is er maar voor 46 van de 112 gezinnen plek om terug te keren. De andere sociale huurwoningen zijn namelijk jongerenwoningen. Dit zijn kleine studio’s met een relatief dure huurprijs waarvoor jongeren een tijdelijk contract van maximaal vijf jaar krijgen. In het plan is wél ruimte voor zo’n 70 vrijesectorwoningen.

In de tussentijd zijn veel gezinnen verleid om te verhuizen via stadsvernieuwingsurgentie of andere regelingen. Er zijn nu 60 gezinnen die willen terugkeren in de buurt, maar daar is in het huidige plan geen plek voor.

Het woonbeleid in Slotervaart is gericht op het verdrijven van de bestaande bewoners om ze te vervangen door een rijkere doelgroep zodat men kan cashen met hogere huren. Wat al lang gerenoveerd had moeten zijn, wordt gesloopt. Wat wel is gerenoveerd wordt verkocht. Ook voor onze kinderen die in deze wijk zijn geboren en getogen is geen plaats. We worden al jarenlang bedonderd door de gemeente en corporaties. Helaas zijn wij niet de enige bewoners die hiermee te maken hebben.

Vrijdag 15 oktober demonstreren wij met de rest van Nieuw-West tegen het woonbeleid van De Key en de gemeente Amsterdam. Wij eisen sociale huurwoningen voor (grote) gezinnen en degelijke woningen voor jongeren met een contract voor onbepaalde tijd. Jaag ons niet de stad uit!

Mohamed Sadiki, namens de bewoners van Johan Greivestraat en Piet Mondriaanstraat, Amsterdam