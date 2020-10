De kakkerlak (4690 soorten) is een icoon in de literatuur

In Kafka’s De gedaanteverwisseling uit 1912 verandert de brave handelsreizeger Gregor Samsa van de ene dag op de andere in een soort reuzenkakkerlak. Haruki Murakami liet in 2013 het omgekeerde gebeuren in het verhaal Samsa verliefd, waarin een insect op een dag wakker wordt, om tot de ontdekking te komen dat hij is veranderd in Gregor Samsa. Begin dit jaar deed Ian McEwan ook een omgekeerde Kafka in zijn satirische Brexit-novelle De kakkerlak, waarin hij een kakkerlak laat ontwaken in het lichaam van– het kan erger – een man die de Britse prime minister blijkt te zijn.

(O, en laten we Zaza niet vergeten, de appelschilletjes peuzelende huisgenoot van Pluk in zijn Petteflet, altijd beducht voor de spuitbus van Mevrouw Helderder.)

Het behoeft geen betoog: de kakkerlak (4690 soorten, waarvan ongeveer twintig weleens als plaag voorkomen, bron: Wikipedia) is een icoon in de literatuur. Dus waarom niet een boekenreeks ernaar vernoemd, zoals de Kakkerlakjes van de eenmansuitgeverij Loopvis van Marije Sietsma. Daarvan wordt nu de eerste verjaardag gevierd met nieuwe uitgaven en een Kakker­lakkencourant (waarin valt te lezen dat aan de totstandkoming van de serie de nodige roze gin-tonics te pas zijn gekomen).

Vijfenvijftig titels zijn inmiddels verschenen van de boekjes met verhalen, gedichten, liedteksten en recepten waarvoor wordt samengewerkt met gevestigde illustratoren en nieuwe talenten.Ik zag ze voor het eerst in hun speciale boekenmolentje toen ik vorig jaar als vrijwilliger ging meedraaien in De Nieuwe Boekhandel in Bos en Lommer. Hebberigmakend. En afgelopen week – oh, the perks of this job – kreeg ik een feestpakket toegestuurd: een houten cassette met boekjes, een zakje roze confetti (verwijzing naar de gin-tonics?) dat zichzelf meteen uitstrooide door de woonkamer, een kaarsje voor de 1.

En opvallende nieuwe titels, zoals Een hoofd vol maakbaarheid, waarin Booker Prizewinnaar Marieke Lucas Rijneveld (geïllustreerd door Merel Corduwener) in een gedachtestroom als de jongen die ze verlangt te worden besluit het meisje niet aan de kant te zetten. Of: De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch, in het kort naverteld door Emma Ringelding – een hilarische geheugenopfrisser (en nee, niet aan middelbare scholieren vertellen dat het nog korter door de bocht kan dan de film).

De boekjes komen met een enveloppe. En ze zijn natuurlijk, met alle zorg en liefde waarmee ze zijn samengesteld, de perfecte troostcadeautjes in tijden van corona. Eigenlijk – ik schreef het al: hebberigmakend – wil ik ze het liefst zelf houden. Maar vooruit, met een mail naar onderstaand adres komt er –die eerst komt, eerst maalt – een Kakkerlakje uws weegs.

