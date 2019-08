De kaarten zijn bijna ­geschud bij Ajax. Als ook Donny van de Beek besluit te blijven, moet door technisch directeur Marc Overmars alleen nog met hem en Joël Veltman gesteggeld worden over een nieuw contract. Hoewel Veltman ook kan besluiten zijn aflopende verbintenis niet te verlengen. Dan wandelt hij over een jaar transfervrij de deur uit. Daar worden voetballers financieel meestal flink wijzer van.

De contouren van de selectie tekenen zich dus steeds duidelijker af. Van de vaste krachten zijn alleen Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne vertrokken. Met Lisandro Martínez, Edson Álvarez, Razvan Marin en Quincy Promes zijn vier potentiële basisspelers gehaald. Tel daarbij op dat Carel Eiting en Perr Schuurs tijdens de voorbereiding op veel speeltijd konden rekenen in het eerste elftal en het is duidelijk dat de concurrentie, toch al groot, eerder is toe- dan afgenomen.

Dit is de tijd waarin spelers allemaal hun kansen op speeltijd proberen in te schatten. Dennis Johnsen, Vaclav Cerny, Ché Nunnely en Sven Botman kwamen al veel eerder tot de conclusie dat ze hun heil elders moesten zoeken.

Bij anderen zal het besef nu ook indalen dat zij komend seizoen nauwelijks een rol van betekenis kunnen spelen. De mid-twintigers Lisandro Magallán en Zakaria Labyad, allebei dure aankopen, zullen (weer) een jaar op de reservebank niet accepteren en aansturen op een vertrek. Net als Kasper Dolberg, die toch weer achter Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar lijkt te moeten aansluiten.

Maar ook jonge voetballers als Dani de Wit, Jurgen Ekkelenkamp en Noa Lang zullen een afscheid, al dan niet tij­delijk in de vorm van een verhuurperiode, overwegen. Nog een jaar in de eerste divisie spelen met Jong Ajax is voor hen geen – of een slechte – ­optie. Stilstand is immers ­achteruitgang. Bovendien is Ajax gebaat bij doorstroming. Ook in het beloftenelftal moeten weer nieuwe talenten hun opwachting kunnen maken.

Dick Sintenie is sportverslaggever bij Het Parool, en schrijft elke dinsdag een column over Ajax.

