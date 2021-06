Een hardvochtige straf dient als waarschuwing. Je hebt onze morele regels overtreden die het fundament van onze samenleving vormen!

Hoe bedreigender de overtreding voor onze maatschappij is, hoe hardvochtiger de straf. Vergelding moet namelijk zin hebben.

Nu heb je een jong dom meisje. Ze gelooft in de praatjes van de IS-soldaat en reist af naar IS-land waar ze onder meer als broedmachine wordt gebruikt. Ze heeft spijt, wil scheiden en terug en wordt dan opeens geconfronteerd met de waarden en normen van de IS-maatschappij. Ze kan niet terug. Ze zit gevangen.

Nederland heeft de IS-soldatenvrouw en haar kinderen teruggehaald.

Zou het te hardvochtig zijn om haar en haar kindjes daar te laten?

Die kinderen hebben in zo’n kamp voor IS-meisjes geen kans. Het onderwijs daar is minder dan ons onderwijs, de gezondheidszorg is daar minimaal. Als het moet, krijgen de kinderen hier gratis geneesmiddelen, een rolstoel, noem maar op, wat niet het geval is en was bij de middeleeuwse IS.

Maar dat meisje heeft destijds zelf voor die reis naar de middeleeuwen gekozen. Onze verworvenheden wees ze af. Nederland en democratie, wees ze af. Maar Nederlanders liquideren tijdens een aanslag keurde ze goed.

Nu is zo’n kind meestal te dom om te poepen. Ze zal totaal niet hebben beseft wat haar te wachten stond. Een geloof kan de klok terugdraaien, maar de tijd niet.

De IS-heilsoldate zal misschien enkele maanden gevangenisstraf krijgen. Misschien niet eens. Maar zijn daar haar kinderen mee geholpen? Die worden nu opgevoed door opa een oma. Die mogen weer naar de school van hun keuze.

Dus ja. Die kinderen krijgen toekomst. In tegenstelling tot de kinderen die in dat kamp zijn achtergebleven. Hun moeders hebben misschien dezelfde misdaden op hun geweten als deze moeder, maar hebben geen Nederlandse afkomst. Geen barmhartige Nederlandse D66-rechter. Geen goed onderwijs voor hun kinderen. Geen zorg.

Waar je wiegje stond, is dus belangrijk. Dat betekent dat al die bruidjes rustig met hun moorddadige idealisme konden experimenteren en maar een klein risico liepen. Over pakweg vijf jaar zijn de terroristische IS-moeders die nu hier zijn gewoon weer opgenomen in onze samenleving.

Of niet?

Moet ik daar blij mee zijn?

Die IS-moeders hebben hun man de gelegenheid gegeven ons angst aan te jagen met moord en doodslag. Soms met succes.

Wat is nu een gerechtvaardigde straf?

Wie en wat neemt mijn angst weg?

