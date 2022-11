De inname van extra vitamines is volstrekt nutteloos

Vaak moet ik denken aan een uitspraak van Edwin Land, een Amerikaanse natuurkundige, ondernemer en uitvinder van perfecte zonnebrilglazen en de polaroidcamera. Hij zei: “Marketing is what you do if your product is no good.” Oftewel: een goed en zinvol product verkoopt zichzelf en heeft geen reclame nodig. Dus agressieve marketing is alleen maar nodig voor zaken die overbodig zijn.

Dit is allemaal erg toepasbaar op de lawine aan reclames voor gebruik van vitaminepreparaten. Of het nu Katy Perry is, die haar veertig miljoen volgers op Twitter dringend aanraadt om vitamines en voedingssupplementen te gebruiken, of Erben Wennemars, die onzin uitkraamt over de effecten van vitaminecapsules op spieren, de vitamineverkoopmachine schroomt niet om voortdurend de grootst mogelijke flauwekul over ons uit te storten.

Vitamines zijn nuttige stoffen die helpen bij de stofwisseling of vernieuwing van noodzakelijke cellen in het lichaam. Bij ernstige tekorten kan scheurbuik optreden of ontstaan zenuwproblemen, krijg je broze botten of last met je ogen. Gelukkig zitten ze ruim voldoende in onze voeding: bij een beetje normaal dieet krijg je meer dan genoeg vitamines binnen om al die ellende te voorkomen. En is inname van extra vitamines volstrekt nutteloos.

Desalniettemin gebruikt meer dan de helft van de Nederlanders vitamines en supplementen uit een potje. Big business, want jaarlijks spenderen we daar met zijn allen ruim 700 miljoen euro aan. Dat geld kun je net zo goed direct door het afvoerputje spoelen.

Vooral over extra vitamine D doen eindeloos veel fabeltjes de ronde. Dat zou nodig zijn als je een donkere huid hebt of geheel gesluierd door het leven gaat. Inderdaad maken mensen vitamine D in hun huid onder invloed van zonlicht, maar dat is slechts een deel van wat er in je lichaam zit. De rest komt gewoon binnen met bijvoorbeeld het eten van vis, eieren, boter of margarine. Alleen ouderen hebben moeite met opname van vitamine D en kunnen dus wat extra’s gebruiken, met name vrouwen die eerder last hebben van brozere botten na de menopauze.

Fabrikanten van vitamine D beweren echter stellig dat meer van dit stofje ook de afweer versterkt, goed is voor gewrichten en vermoeidheid bestrijdt. Helaas allemaal claims die ondanks onderzoek bij honderdduizenden mensen nog nooit fatsoenlijk zijn bewezen.

En baat het niet, dan schaadt het wel. Er zijn inmiddels tientallen wetenschappelijke studies bij enorme aantallen mensen die aantonen dat te veel vitamine A, C, en E de kans op kanker verhoogt en het leven verkort. Schaatser Sven Kramer zag in 2010 zijn sportseizoen in het water vallen door een zenuwontsteking veroorzaakt door te veel inname van vitamine B6.

Dat vitamines onmisbaar zijn voor een gezond leven betekent niet dat méér vitamines je gezonder zullen maken. Zoals zoveel in het leven is meer dan genoeg niet beter dan gewoon genoeg.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.