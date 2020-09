De huizenbezitter is géén bedreigde diersoort

Het debat over de financiële staat van de stad in coronatijd, afgelopen week, was een wedstrijd waarvan de uitslag voor aanvang al vaststond. Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP hadden hun akkoord dichtgetimmerd en afgestemd met de wethouders, die hun voorstellen in een nieuwe begroting zullen gieten. De moties en bezwaren van de oppositie haalden niets uit, ook al omdat die geen werkelijke oplossing vormden voor de enorme tekorten waarmee de gemeente kampt door de coronacrisis.

Toch was de wedstrijd interessant. De inzet was namelijk een grote: de toekomst van de stad. De Amsterdamse politiek moet een tekort van honderden miljoenen wegwerken en tegelijkertijd geld vrijmaken voor investeringen in de stad en de economie. De vorige crisis heeft geleerd dat te veel bezuinigingen een recessie versterken. De partijen in de gemeenteraad moeten kleur bekennen: hoe kijken zij aan tegen de toekomst en waar leggen zij hun prioriteiten? “De toekomst hangt af van de keuzes die wij gaan maken,” zei Don Ceder (ChristenUnie). En zo is het maar net.

De coalitie kiest voor, grofweg, lastenverwaringen voor huizenbezitters, bezuinigingen op de ambtenaren, opvang voor dakloze gezinnen en ouderenvervoer. Daarnaast willen de vier progressieve partijen investeren in banenprojecten, lastenverlichting voor ondernemers en het naar voren halen van onderhoud.

Vooral de ozb-verhoging voor huizenbezitters leverde veel kritiek op. Partijen als CDA, VVD en Forum voor Democratie grepen hun kans zich te positioneren als belangenbehartiger van huiseigenaren. Dat is niet alleen voorspelbaar, maar ook achterhaald. De enorme kloof in vermogen tussen huizenbezitters en de rest van Amsterdam groeit met de dag. Natuurlijk zullen die paar tientjes aan ozb-verhoging per jaar voor sommige woning­eigenaren slecht uitkomen, zeker als ze ook nog erfpacht betalen. Maar de meesten hebben hun vermogen de afgelopen jaren met tonnen zien toenemen, zonder dat ze daarvoor ook maar iets hoefden te doen. Van die overwaarde kunnen ze geen brood kopen bij de bakker, dat klopt, maar wel een tweede huis op de Veluwe of in Frankrijk. Makelaars merken dat Amsterdamse huiseigenaren momenteel massaal vakantiehuisjes kopen. Dan rijst de vraag: als die Amsterdammers werkelijk zoveel moeite hebben met de ozb, waarom nemen ze er dan een tweede bij? Laten we dus niet doen alsof huizenbezitters een bedreigde diersoort vormen, met hun hypotheekrenteaftrek. Het grootste probleem zit bij Amsterdammers die elk jaar een huurstijging voor hun kiezen krijgen en geen vermogen opbouwen. Maar daarover geen woord.

De oppositiepartijen stelden andere keuzes voor, die aansluiten bij hun eigen ideologische voorkeuren. Zo willen ze grote projecten als de nieuwe Meervaart of megabibliotheek OBA Next schrappen. Denk, met een grote aanhang in Nieuw-West, wil dat de plannen om de stad autoluw te maken, in de ijskast gaan, net als het voornemen om de binnenstad minder toeristisch te maken. Partij van de Ouderen eist dat de bezuinigingen op ouderenvervoer niet doorgaan en ChristenUnie vraagt aandacht voor dakloze gezinnen, die, volgens de nieuwe plannen, minder toegang krijgen tot opvang. Partij voor de Dieren ageert tegen ondergrondse parkeergarages en Forum voor Democratie wil minder klimaatplannen en een stop op ‘decadente hobby’s’ als diversiteit.

Al deze plannen en voorstellen zullen niet terugkeren in de nieuwe begroting. In die zin was de opbrengst nihil. Maar de partijen hebben wel laten zien waar ze voor staan. En dat is winst, anderhalf jaar voor de verkiezingen.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl