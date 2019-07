Het was warm in de stad Amsterdam, die afgesloten was van de rest van het land. Dokter Rieux had zojuist weer vastgesteld dat iedereen bang is voor besmetting. “De mensen staan uit angst met de rug naar elkaar toe,” had hij gezegd.

“Is die angst terecht?” had onze verslaggever gevraagd.

Dokter Rieux antwoordde niet.

Even werd hij bang. Er rende iemand met grote snelheid naar hem toe. “Dokter, dokter, ze hebben me aangeraakt. Ik zag hun groene, scherpe tanden… Ze zitten overal! Ze besmetten de hele stad.”

De man viel voor de dokter neer en stierf. De dokter raakte hem niet aan, maar verdween in een huis waarvan hij dacht dat hij er veilig was.

De hitte illustreerde dat Amsterdam in een dystopie was ontaard. Theodor – nog niet besmet – ging met zijn Algerijnse vriend Albert iets drinken.

“Hoop is een plicht,” zei zijn vriend, “en misschien moeten we hoop putten uit het feit dat het vuilnis in deze stad toch verbrand gaat worden, al gaat dat de gemeente miljoenen en miljoenen kosten.”

“Zie je die kades bij onze grachten, Albert? Die zijn allemaal stuk en moeten gerepareerd! Maar zie je waar ze het geld aan willen uitgeven? Aan intersectionele white privilege cursussen voor onze ambtenaren.”

“Daar zal geen geld voor zijn,” zei zijn wijze vriend.

Op dat moment kwam er weer iemand door de straat rennen. “Help! Help!” schreeuwde hij. “Ik ben een kleine ondernemer en ben ook door de groene monsters gebeten.”

De man, iemand had hem uitgekleed, stortte dood ter aarde.

Dokter Rieux, in een wit pak waar ook zijn hoofd in verborgen was, zodat hij niet kon worden besmet, boog zich over de dode ondernemer en schudde zijn hoofd.

“Is er nog hoop in onze hoofdstedelijke dystopie, ­Albert?” vroeg Theodor.

“Voorlopig niet. Pas over een tijdje. De bevolking moet eerst nog meer lijden. Het lijden, vooral in de grachtengordel, zal hun inzicht verdiepen en ze zullen inzien dat ze foute keuzes hebben gemaakt. Daarnaast zullen ze ook zien dat de plannen die ze hadden niet uitgevoerd kunnen worden. Daar is domweg geen geld meer voor.”

Theodor en Albert zagen hoe de toeristen als vluchtelingen de stad wilden ontvluchten, maar werden tegengehouden door middenstanders die één voor één ­omvielen.

Een krankzinnige vrouw met een kop die rammelde als een ambtsketen kwam langs hun tafeltje bedelen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.