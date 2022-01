We dronken onze koffie lopend op.

“Dat wordt oorlog met Rusland,” zei Willem. Hij heeft verstand van internationale ontwikkelingen.

“Denk je dat echt?”

“Ja… Een inval in de Oekraïne. Misschien een kleine inval, maar toch een inval. Poetin draait zich momenteel vast en heeft een succesje nodig.”

Ik haalde mijn schouders op.

“Waarom haal je nou je schouders op?” vroeg Willem.

“Omdat ik er te weinig van weet. Ik lees de krant wel maar m’n kop staat er op de een of andere manier niet naar.”

“Je zit toch niet te denken aan grensoverschrijdend gedrag van tv-sterretjes… Hou daarmee op.”

“Nee, dat niet. Het is pandemie, tweedeling, klimaat, de huizenprijzen… M’n kop staat daar ook niet naar. Ik bedoel: er kan niks meer bij. Zeker geen oorlog met Rusland. Ik schuif dat voor me uit.”

“Ja, je bent naïef, Theodor. Volgende week kan het al zo ver zijn. Opeens is Europa dan in oorlog.”

“Daar komt nog iets bij. Ik ben drie keer in mijn leven in Rusland geweest, in Moskou, en ik ontmoette alleen maar leuke mensen. Dat vecht naar, als je begrijpt wat ik bedoel.”

“Ja, ’tuurlijk begrijp ik dat. Ik hou ook van dat land en ook van de mensen. Maar kijk uit voor Poetin, Theodor. Bud gotov. Weest paraat.”

We gooiden onze lege koffiebekertjes weg.

“Het is raar,” zei Willem, “straks komen we een bekende tegen en die roept: ‘We zijn in oorlog met Rusland! Rutte gaat de totale mobilisatie afkondigen en we moeten als oefening in de metrostations schuilen. Schiet op, schiet op!’ En dan over dertig jaar worden we beschreven en staat er in de geschiedenisboeken: ‘De mensen op straat hadden geen idee van wat er aan de hand was. Ze waren druk bezig met wat mannen die jonge meisjes hadden betast en met de vraag waarom musea en theaters tijdens de pandemie gesloten bleven.’ Zou toch raar zijn.”

“Hoe zou het hoofdstuk heten?” vroeg ik.

“De angstige en wrede decadentie. De historici van de toekomst zullen ons typeren als angstig, wreed en decadent. Althans, de vooroorlogse coronajaren.”

“Wie zijn dan de overwinnaars?”

“Als je diep in mijn hart kijkt… De Chinezen natuurlijk. Men houdt dan van China zoals wij van Amerika. Je weet: de sterkste wint altijd.”

“We hebben toch een andere cultuur.”

“Tegen die tijd niet. Drie goedbekeken televisieprogramma’s en je verandert een cultuur.”

“Ni hao.”

“Ni hao.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.