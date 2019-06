De heilige koe van Engeland

Toen president Trump deze maand Londen bezocht stond hij voor een duivels dilemma. Het liefst wilde hij opnieuw stoken in de toch al belabberde verstandhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Zijn belangrijkste strategie ‘to make America great again’ is immers andere landen in de wereld te beschadigen, te verzwakken of te verdelen.

Onderdeel van deze tactiek is politieke spookrijders te om­armen; vandaar zijn innige liefdesverklaring aan het adres van Boris Johnson. Trump realiseerde zich dat hij dit alles het effectiefst kon doen door hardop te fantaseren over een super dream deal tussen Amerika en de Britten zodra ze de Europese Unie zouden verlaten. Maar een dergelijke deal wil Trump natuurlijk helemaal niet.

De oplossing was geniaal. Trump verkondigde dat het Verenigd Koninkrijk de meest genereuze handelsrelatie met de USA zou verwerven, maar alleen als de National Health Service (NHS) dan toegankelijk zou worden voor commerciële Amerikaanse bedrijven. Trump wist natuurlijk prima dat de NHS, die allesomvattende gezondheidszorg biedt voor iedereen, een nationale heilige koe is in Engeland en politiek onaantastbaar. Toegang tot dat op solidariteit en gelijkheid gebaseerde systeem voor winstbeluste Amerikaanse bedrijven is alsof je voorstelt die heilige koe te vermalen tot een Big Mac.

Alle Engelse politici buitelden over elkaar heen om te verklaren dat de NHS nooit op de onderhandelingstafel kon belanden waarmee alle kletspraat over de superdeal in één klap verstomde. Een briljante tactische zet van Trump die daardoor volop gelegenheid had een groot Europees land verder te destabiliseren en de Britten met lege handen achter kon laten.

De honger van Amerikaanse bedrijven naar toegang tot de Europese gezondheidszorg is daarmee niet gestild. Gezondheidszorg is in Amerikaanse ogen een markt met enorme winstmarges. In Londen zijn nu al vestigingen van commerciële Amerikaanse firma’s zoals de Cleveland Clinic en Health Care America die private zorg aanbieden aan welgestelde Engelsen en superrijken uit het Midden-Oosten. Daarnaast zijn er grote belangen van Amerikaanse farmaceutische bedrijven. Om nog maar te zwijgen van de enorme belangstelling die ondernemingen als Google en Microsoft hebben in de grote en uniforme Britse gezondheidszorg en de sterke medische data-science van de Engelse universiteiten.

In Nederland lijkt het nog ­betrekkelijk rustig. Toch heeft de Amerikaanse producent van insulinepompjes Medtronic een aanzienlijk belang in de Nederlandse diabeteszorg en is de Amerikaanse fabrikant Baxter actief betrokken bij verschillende Nederlandse centra voor nierdialyse. Een op solidariteit gebaseerd gezondheidszorgstelsel verhoudt zich slecht tot marktdenken en commerciële bemoeienis met winstoogmerk.

Misschien goed dat we ons dit realiseren voordat Trump ook bij ons aan de deur klopt.

