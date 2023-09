De heftig gebarende man kwam steeds dichterbij staan; aan zijn nogal onfrisse adem viel niet meer te ontkomen

‘Ik weet de oplossing voor alle problemen in de gezondheidszorg,” opende een mij onbekende oudere man het gesprek bij een receptie na een symposium waar ik een praatje had gehouden. “We moeten veel meer aan preventie doen en de overheid moet pindakaas en cruesli met honing wettelijk verbieden,” vervolgde hij op luide toon.

Ik vind het altijd wel leuk als wildvreemden naar mij toekomen om hun ideeën met mij te delen, maar in dit geval was de man wel erg dwingend en zijn informatie ook niet zo origineel. Bovendien was het meer dan 25 graden in de ietwat benauwde ruimte en stond ik ingeklemd tussen een plant en de muur.

De heftig gesticulerende spreker kwam steeds dichter bij me staan. Ik deed steeds een klein stapje achteruit en zat inmiddels al zo ongeveer in de plantenbak, met een spriet van de vetplant in mijn oor. Desalniettemin kwam de man met de duidelijke mening steeds dichterbij en kon ik mij onmogelijk onttrekken aan zijn tamelijk onfrisse adem, die zeker niet smakelijker was geworden van de goedkope de receptiewijn en de borrelnootjes.

Mijn laffe pogingen om met smoesjes over vertrekkende treinen en een druk programma te ontkomen aan deze redder van gezondheidszorg en mensheid, die inmiddels zowat met zijn neus tegen die van mij stond, hadden in het geheel geen succes.

Het is niet zo prettig als mensen ongewenst te dichtbij komen in wat wel je ‘persoonlijke ruimte’ wordt genoemd. Persoonlijke ruimte is een soort virtuele schil die we om ons heen hebben. De relatie met degene met wie je interactie hebt, bepaalt de gewenste grootte van de ruimte.

Voor een goede vriend kan dat 30 centimeter zijn en voor je partner nog veel minder, maar voor vreemden is het minstens een halve meter. Er wordt eindeloos veel onderzoek gedaan naar persoonlijke ruimte en psychologen die zich interesseren voor dit fenomeen verklaren het bestaan van deze persoonlijke bubbel met termen als controle, veiligheid en behoud van individualiteit.

Als iemand ongewenst te nabij komt, krijgen we een oncomfortabel gevoel en wordt het sympathisch zenuwstelsel geactiveerd, met onder andere pupilverwijding, een snellere hartslag en een sterke vluchtneiging tot gevolg.

Interessant genoeg kan de behoefte aan persoonlijke afstand bij sociaal contact sterk variëren tussen landen, waarbij deze ruimte in Zuid-Amerikaanse en Zuid-Europese landen bijna de helft kleiner is dan in Saoedi-Arabië of Roemenië. Nederlanders zijn, meer dan hun West-Europese buren, gesteld op een gemiddeld grote persoonlijke ruimte, ondanks – of wellicht dankzij – onze hoge bevolkingsdichtheid.

Mijn belager liet zich totaal niet afschrikken door vriendelijke verbale en non-verbale pogingen hem enigszins op afstand te houden. Soms denk ik stilletjes weleens verlangend terug aan die anderhalve meter uit coronatijden.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.