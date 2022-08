De harde koers achter de aardige lach: asielzoekers zijn slachtoffer van visieloze politiek

Misschien dat hun ogen nu eindelijk opengaan. Deze zin spookte dagenlang door mijn hoofd. Wellicht was het ijdele hoop, maar als de beelden uit Ter Apel het kabinet niet in beweging konden brengen, zou níets meer helpen.

Al weken is het onrustig in Ter Apel, omdat grote groepen mensen op straat slapen vanwege capaciteitsgebrek . Dat klinkt op zich al akelig, maar de precieze omstandigheden waarin deze mensen leefden bleven tot voor kort vaag. Dit veranderde toen Artsen zonder Grenzen (AzG) een team stuurde. Normaal gesproken werkt deze humanitaire hulporganisatie in oorlogsgebieden als Jemen, Afghanistan en Irak. Nooit eerder kwam het voor dat medisch personeel van AzG in Nederland aan de slag ging.

Wat deze medici aantroffen was schokkend. Ze berichtten over een gebrek aan watertappunten en andere sanitaire voorzieningen. Niet verrassend dat besmettelijke ziektes als schurft en hepatitis om zich heen grepen. Bovendien stierf er een baby van drie maanden oud en werden drie mannen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eentje leed aan een ernstige vorm van diabetes en kreeg al weken geen insuline meer, de anderen hadden een hartaanval.

Eindelijk gingen de ogen van het kabinet open. Ze hadden een plan de campagne, want dit kon zo niet langer. Dat plan was alleen compleet anders dan waarop ik had gehoopt: een humanere behandeling van asielzoekers. Nee, wat was de conclusie? Strengere asielregels.

De VVD maakte een mooi overzichtje met de nieuwe maatregelen: het beperken van het aantal asielzoekers, een tijdelijke stop op gezinshereniging, meer en strengere grenscontroles, een nieuwe sobere locatie voor overlastgevers en geen dwang meer voor gemeentes zoals in Tubbergen. Ik zuchtte diep. Door zijn aardige lach vergeet je het soms, maar de verantwoordelijke voor deze harde koers is de immer sympathieke Mark Rutte.

Wat me vooral kwaad maakt, is dat asielzoekers slachtoffer worden van visieloze politiek. Sommige mensen denken dat de huidige crisis komt door een exponentiële groei van het aantal asielzoekers. Dat klopt niet. Gemiddeld worden er per jaar ongeveer dertigduizend asielaanvragen ingediend. De verwachting voor 2022 wijkt daar nauwelijks van af – met uitzondering van de Oekraïners.

Het daadwerkelijke probleem komt door politiek beleid. Sinds de coronacrisis wordt er flink bezuinigd op het ‘dossier’ asiel en migratie. Veel azc’s sloten hun deuren en door personeelsgebrek loopt de wachttijd voor een gesprek met de Immigratie en Naturalisatiedienst enorm op. Daarnaast kunnen statushouders niet doorstromen vanwege de woningcrisis en blijven ze langer dan nodig in azc’s – dáár wil het kabinet nu dan tenminste wel iets aan gaan doen.

Vrijdag sloeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm over de situatie in Ter Apel. Midden in de nacht werd een grote groep asielzoekers geëvacueerd. Inmiddels slapen er per nacht alweer 300 mensen noodgedwongen in de buitenlucht. Soms denk ik dat het morele kompas van dit land stuk is.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

