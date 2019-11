De harde kern riep: ‘Geen racisme in onze stad’

Op Twitter circuleerde deze week een NRC-interview met Stanley Menzo uit 1991. Hij vertelde dat in 1987 in Malmö ‘kanker­aap’ naar hem werd geroepen. De afzender bleek Ajacied te zijn en zijn woordkeus had te maken met teleurstelling over het vertoonde spel.

Ik bedoel maar: ook bij Ajax komt racisme voor. Verbijsterd was ik toen ik in 2005 het spandoek zag met een tekst over Bonaventure Kalou: ‘Kalou dans l’arbe de banane’, Frans koeterwaals voor ‘Kalou in een bananenboom.’ In 2018 heb ik weleens iemand horen roepen dat Hakim Ziyech een ‘teringmarokkaan’ was.

Weerzinwekkend, maar de mensen die mij deze week meewarig vroegen hoe ik het uithoud op die vreselijke voetbaltribunes, die open podia voor luidkeels en door om­stan­ders gedoogd racisme, moest ik toch even tegen­spreken.

Ik kom sinds 1983 bij Ajax en stond tussen 1990 en 2016 in de fanatiekste vakken. Met hoeveel mensen heb ik in het stadion gezeten? Het zullen er miljoenen zijn geweest. Het aantal gevallen van luidkeels racisme was in 36 jaar op de vingers van een hand te tellen. Er gaan hele seizoenen voorbij zonder dat ik ook maar één racistische kreet hoor.

Vanaf de F-side apengeluiden maken naar donkere tegen­standers? De kans dat je ervoor in elkaar wordt geslagen, lijkt me groter dan de kans dat je de meute meekrijgt.

In februari 2016 demonstreerden de fopnazi’s van Pegida in Amsterdam. Vanuit een café werden ze plotseling aangevallen door een deel van Ajax’ harde kern. ‘Zij begonnen leuzen als ‘geen racisme in onze stad’ te roepen,’ meldde de Volkskrant.

Op AT5 zag ik beelden van een Ajaxhooligan die met een vliegende karatetrap een neofascist velde. Die zondag hoorde ik hem op Zuid triomfantelijk verslag uitbrengen: “Die schijtnazi’s in mijn stad? Ik dacht het effe niet.”

Als ik ooit trots was op geweld door Ajaxhooligans, dan was het toen.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Zijn vierde Ajaxboek, Het nieuwe Ajax, is pas verschenen. Elke donderdag schrijft hij een column over de club; lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl