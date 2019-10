De geslaagde vermomming van Sports.ru

Voetbal staat niet bepaald bekend als een progressief bolwerk. En al helemaal niet in Oost-Europa, waar racistische incidenten helaas schering en inslag zijn. Met als recent dieptepunt de interland tussen Engeland en Bulgarije.

Des te opvallender dat uitgerekend een Russische sportwebsite, Sports.ru, is uitgegroeid tot een belangrijk liberaal en onafhankelijk mediabolwerk.

Terwijl ‘gewone’ nieuwsmedia aan banden zijn gelegd en de staatsmedia een constante stroom propaganda over het Russische publiek uitstorten, is Sports.ru de plek geworden waar lezers hun ongenoegen kunnen uiten en dissidente opinies de ruimte krijgen.

“Of het nu feminisme, de strijd tegen racisme of homofobie is, sport zit niet in een vacuüm,” verklaart oprichter van Sports.ru, Dimitri Navosja, de opvallende rol die zijn website in Rusland speelt.

En zo vind je – naast de voetbaluitslagen – kritische artikelen over de geschiedenis van Sovjetpropaganda, seksisme en staatsbemoeienis in de sport.

Tijdens de grote protesten afgelopen zomer bracht Sports.ru een serie voetbalshirts en hoody’s op de markt met de tekst ‘Comon’ – een woordspeling op de gevreesde oproerpolitie Omon. De opbrengst ging naar een vrijwilligersorganisatie die steun geeft aan gedetineerde actievoerders.

Jojeri Dojed – de sterinterviewer van Sports.ru – is uitgegroeid tot een van de gezichten van de Russische oppositie. Hij heeft inmiddels zijn eigen YouTubekanaal met zes miljoen volgers en hij riep ze deze zomer allemaal op de straat op te gaan. En oprichter Navosja nam het al diverse keren publiekelijk op voor oppositieleider Aleksej Navalny– staatsvijand nummer 1 van het Kremlin.

Dat de jongens van Sports.ru hiermee wegkomen mag een klein wonder heten. De controleurs in het Kremlin zijn duidelijk op het verkeerde been gezet. Wie verwacht er nu dat een voetbalsite zich tot de stem van de jonge protestgeneratie ontwikkelt? Inmiddels is Sports.ru zo groot en financieel onafhankelijk dat ingrijpen een grote rel zou betekenen.

Toch is oprichter Navosja niet gerust op de toekomst. “Dit is Rusland en elk moment kan de Omon onze redactie opstormen en de computers in beslag nemen,” zei hij in The Moscow Times.

Daarom wil Sports.ru nu de sprong naar het buitenland maken, met sites in onder andere Engels, Arabisch en Spaans.

“Die sprong naar het buitenland hebben we lang niet durven maken, omdat het buiten onze comfortzone ligt,” aldus Navosja. “Maar veel meer risico lopen dan nu in Rusland kunnen we niet.”

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist van Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.