De genialiteit van Messi gaf de doorslag

Een 8 voor Lionel Messi

Je kunt zeggen dat Noppert te traag zijn doel uitkwam, je kunt eraan toevoegen dat Blind zich aan zijn binnenkant voorbij liet lopen, je kan terugkomen op Aké die dol werd gedraaid door Messi, maar de doorslag gaf de genialiteit van de aanvoerder van Argentinië, die met een gehoekte pass zijn back Molina wegstak. Aan zijn penalty iets later konden we al zien dat aan Noppert geen killer verloren is gegaan.

Louis van Gaal gooide er een heel alfabet aan plannen in, Weghorst scoorde twee keer, een nog steeds niet te bevatten wapenfeit, en Argentinië werd de steakhouseversie van het voetbal, het Nederlands elftal boerenkool. De scheidsrechter balanceerde op de rand van krankzinnigheid maar dat kan opdracht zijn geweest. Van Dijk werd de Ron Vlaar van de avond. We waren er ingetuind en we gunden het die klieren van Argentijnen voor geen meter.

