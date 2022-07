De foto’s die Prins de Vos van trans man Levi maakte, werden beklad, bespot en vernield: ‘Hier past maar één antwoord’

De foto van Levi die is beklad, uit de serie Boys do cry van Prins de Vos Beeld Prins de Vos

Kunst in de openbare ruimte bestaat bij de gratie van publiek, gaat daar een wisselwerking mee aan en heeft vaak een idealistisch doel: aanzetten tot nadenken. Dat kunst in de openbare ruimte leidt tot debat en heftige discussies is dan ook geen nieuw gegeven. Het is juist de kracht die kunst kán hebben: het mag schuren, het mag een onderbuikgevoel opleveren. Maar vernieling van kunst in de openbare ruimte, dat valt in geen geval goed te praten.

In april kreeg ik te horen dat vijf beelden uit mijn fotoserie Boys do cry geselecteerd waren voor de Pride Photo Exhibition. Pride Photo reist jaarlijks door het land en toont onderbelichte verhalen uit de lgbtqi+-gemeenschap. Eén van de foto’s die Pride Photo selecteerde was een naaktfoto van Levi; een man die ik van 2014 tot 2021 heb gefotografeerd op belangrijke momenten in zijn leven. De reeks portretten laat zien hoe het is om een jonge man te zijn, met alle onzekerheden en kwetsbaarheden die daarbij komen kijken en die we allemaal herkennen. Pas als je dieper in de serie duikt, ontdek je dat Levi een trans persoon is. Dat komt mede door verschillende naaktfoto’s, direct na zijn geslachtsoperatie en later in de tijd.

Mysterie

Er hangt veel mysterie rondom de (post-operatieve) lichamen van trans personen, en dat kan ik mensen moeilijk kwalijk nemen. Want waar is ooit een naakt trans persoon te zien geweest? Misschien in een enkel autonoom kunstproject. In de beslotenheid van een fotoboek of in een museale expositie. Maar die projecten zijn doorgaans niet zichtbaar voor het grote publiek. Zo blijft er een sfeer van taboe en mysterie hangen rondom de lichamen van trans personen.

Pride Photo leek me daarom een geweldige stap in de goede richting: een naaktfoto waarbij Levi iets wegheeft van een Griekse god. Geen heftig, bloederig of pornografisch beeld, maar een klassieke kunstfoto. Niet bepaald aanstootgevend. Maar al na een maand, toen de expo net in Vlissingen stond, werd de foto besmeurd. Sociale media stonden er vol mee: ‘Prima dat je trans bent, maar houd die leuter in je broek.’ En die uitspraak was nog mild. De hoeveelheid stront die over Levi en zijn trans zijn is geschreven, is niet bij te houden. Maar een gedeelte van de mensen die naakt in de openbare ruimte niet vinden kunnen, vindt blijkbaar vandalisme, pesterijen en intimidatie wél goed.

Boze witte mannen

Twee boze witte mannen namen een paar weken later in Almere het heft in handen en schroefden de borden los van de panelen om ze vervolgens met de blanco zijde naar voren te bevestigen. Zij filmden deze handeling en plaatsen het trots online, waarbij één van hen als reden opgaf: “Prima wat hij, zij, weet ik veel, zichzelf aandoet, maar wij zijn tegen het normaliseren van dit soort zaken.”

Niet alleen boze burgers namen aanstoot aan de foto’s. De lokale wethouder Integratie, Diversiteit en Inclusie, CDA’er Froukje de Jonge, zei direct na de opening van Pride Photo in Almere: “Sommige verhalen hadden beter in de slaapkamer kunnen blijven.” Daarna gaf ze opdracht mijn paneel te verplaatsen naar een plek waar de foto minder zichtbaar is.

Tonen, tonen en nog eens tonen

Dit bekladden, verwijderen of censureren draagt bij aan de mystificatie en onderdrukking van de lgbtqi+-gemeenschap. Niet alleen ik, maar ook Levi is dat helemaal zat: “Ik word verdomme al een kwart eeuw gepest, uitgesloten en gediscrimineerd,” zegt hij.

Mensen die beweren dat een naaktfoto averechts werkt en niet bijdraagt aan meer tolerantie, weten niet wat tolerantie inhoudt. Een samenleving waarin alleen binnen de lijntjes mag worden gekleurd, met vooral vrouwelijk en heteroseksueel getint naakt, is niet tolerant maar onderdrukkend. Het ene lijf is in zo’n samenleving meer gewenst dan het andere. Op zo’n manier van denken past maar één antwoord: laat het afwijkende lijf zien. Tonen, tonen en nog eens tonen. Totdat ook Levi als normaal wordt gezien en het tonen van zijn naakte lichaam in de publieke ruimte niet aanstootgevender is dan vrouwelijk naakt in de etalage van de plaatselijke seksshop.

Prins de Vos, fotograaf