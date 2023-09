De EU kan tweespalt creëren in de Russische elite door gesanctioneerde zakenlui aan te sporen zich tegen de oorlog uit te spreken

Wordt het tijd dat Arkadi Volozj zijn huis in de Vossiusstraat terugkrijgt en dat hij van de EU-sanctielijst wordt gehaald?

Die vraag is actueel nu de oprichter van Ruslands belangrijkste techbedrijf Yandex – het Google van Rusland –zich ondubbelzinnig heeft uitgesproken tegen de oorlog en de EU elk moment een uitspraak zal doen of de zakenman al dan niet onder sanctie blijft.

‘Ruslands invasie in Oekraïne is barbaars en ik ben er categorisch tegen,’ schreef Volozj in een verklaring, 533 dagen na de start van de oorlog.

“Veel te laat,” hoonden veel nieuwsmakers, die er ook op wezen dat Volozj – ondanks verwoede pogingen zijn belang in Yandex te verkopen – nog steeds aandeelhouder is en daarmee deel uitmaakt van de oorlogsmachine.

Volozj is na bankier Oleg Tinkov pas de tweede belangrijke Russische zakenman die zich tegen de oorlog uitspreekt. Volgens Financial Times willen een flink aantal gesanctioneerde oligarchen en zakenmensen dit voorbeeld volgen. Wat houdt ze dan tegen?

Heel simpel. Op het moment dat zij zich tegen Poetins oorlog uitspreken verbranden zij alle bruggen in Rusland. Maar door de EU-sancties kunnen zij zich niet in Europa vestigen. Deze ondernemers zitten simpelweg in de val en houden daarom hun mond.

Het EU-beleid is er nu op gericht om met sancties, tegen zowel bedrijven als personen, Rusland op de knieën te krijgen. Dat lukt maar matig. En zeker de gedachte dat door de Russische elite op een sanctielijst te zetten er mogelijk een paleisrevolutie binnen het Kremlin komt, is een illusie. Poetin wordt omringd door een harde kern pro-oorlogkameraden die stuk voor stuk met hun handen in de staatskas zitten. Zij zullen ‘papa’ nooit laten vallen.

Daaromheen cirkelt een groot gezelschap grote en kleine ondernemers die met frisse tegenzin banden onderhouden met het Kremlin. Anders kun je immers geen zakendoen in Rusland.

Deze Russen – die vaak al een deel van hun vermogen naar Europa hebben gebracht – zijn merendeels fel tegen de oorlog, al is het maar omdat Poetins vrienden de Russische economie sindsdien volledig hebben overgenomen.

Oekraïne gaat er de oorlog niet mee winnen, maar het heeft zeker een positief effect als er een EU-regeling voor deze groep komt. Te denken valt aan uniforme verklaring waarin de invasie ondubbelzinnig wordt veroordeeld en een storting van een deel van het vermogen in het fonds voor de wederopbouw van Oekraïne.

Zo snijdt het mes aan twee kanten: Russische miljarden vloeien richting Oekraïne en binnen de Russische elite ontstaat tweespalt.

Ik hoop daarom dat Arkadi Volozj van de sanctielijst wordt gehaald en dat hij de kans krijgt om vanuit Nederland een nieuw techbedrijf op te bouwen. Het is dan wel jammer voor de krakers van zijn huis aan de Vossiusstraat.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.