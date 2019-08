De eredivisie maakt weer valse start

Terwijl de mondiale topsport razendsnel verder professionaliseert, blijft de Nederlandse situatie zorgen baren. Neem de start van de eredivisie. Hoewel het topvoetbal als een bedrijfstak geldt, gaan de winkels uitgerekend tijdens de grote vakantie weer open.

Terwijl de basis voor de eredivisie nog altijd de toeschouwer is. Dat zijn er ruim 2,4 miljoen, terwijl 8,5 miljoen Nederlanders zich bij een club of de sport betrokken voelen. Zonder publiek is er dus geen basis om bijna 600 spelers in de hoogste voetbalklasse hun brood te laten verdienen.

Alleen valt die munt al jaren niet bij de clubs. Want wie verzint het om al op de eerste speeldag met een klantonvriendelijke actie af te trappen? Tenzij de seizoenkaarthouders die de komende twee weken de thuiswedstrijd van hun club missen alsnog 6 procent korting (1/17de deel van de kosten) krijgen.

Reken er maar niet op.

Bovendien is er nog sprake van een veredelde vorm van competitievervalsing, omdat het voor een tegenstander nogal wat uitmaakt of PSV met of zonder Steven Bergwijn en Feyenoord met of zonder Steven Berghuis in het veld staat - het gevolg van de transfermarkt die pas op 1 september sluit. Dat houdt in dat een seizoenskaarthouder ook een maand lang het risico loopt dat zijn favoriete speler alsnog vertrekt.

Een wedstrijd minder dan waarvoor betaald is en de publiekstrekker die vertrekt; het tv-programma Kassa kan aan de slag.

Intussen liggen deze week overal de gidsen voor het seizoen 2019/2020 in de schappen, terwijl vaststaat dat de informatie binnenkort behoorlijk incompleet en achterhaald zal zijn, dus zelfs in dat opzicht krijgt de voetbalfan niet wat het zou moeten zijn.

Had dit nou echt niet anders gekund?

De argumenten van de eredivisieclubs zijn in elk geval discutabel. Zo is er ooit bedacht om een winterstop in te lassen. In het verre verleden nog vanwege risico’s met het weer, inmiddels vooral om de trainers hun selecties te laten resetten. Het liefst tijdens trainingskampen in verre oorden. Maar wat heeft het publiek hiermee te maken?

Er hadden twee weken gewonnen kunnen worden door de van 22 december tot 19 januari durende winterstop op zondag 5 januari te beëindigen. Ook zakelijk gezien was dit voordeliger geweest, want de onderbreking van de competitie kost de clubs nu alleen maar geld.

Maar wat wil je ook, in een bedrijfstak waar de gemiddelde arbeidsperiode van directeuren en managers onder de twee jaar ligt. Zij die nu negatieve signalen uit de markt ontvangen, zijn straks alweer vertrokken. En verder blijft alles zoals het is.

Zo kabbelt de eredivisie voort met beleid dat niet deugt. Met als gevolg dat er dit weekeinde overal lege plekken op de tribunes te zien zijn en de kijkcijfers niet mee gaan vallen. Over een valse start gesproken.

j.degroot@parool.nl