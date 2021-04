De enigen die Pieter Omtzigt niet hebben verraden, zijn zijn kiezers

‘Traditie bij The Passion is dat u de kruisweg samen met ons lichtgevende kruis kunt lopen. Dit jaar doen we het iets anders. We hebben gevraagd of u ons wilt laten weten waarom u wilt meelopen. Pieter, jij hebt ons meteen een brief gestuurd. Waarom wil jij de kruisweg met ons gaan?”

“Ik loop voor mijn kiezers. Het passieverhaal is een verhaal van lijden, verraad, liefde en opstanding. En ik ben nogal verraden. De judassen zijn als een plaag: in mijn partij, in de Kamer, in de journalistiek, bij de rechterlijke macht. Mijn lichaam zit onder de judaskussen en op de lippen zat gif. De enigen die mij niet hebben verraden, zijn mijn kiezers.”

“Dank je, Pieter. Wopke, jij hebt ons ook een brief geschreven. Vertel eens, voor wie loop jij?”

“Ik loop voor Pieter. Met wie ik – en daar wil ik toch wel even de nadruk op leggen – heel goed omga. Maar hij heeft zo veel te verduren gehad dit jaar. Maar dit is ook een verhaal van wederopstanding, van liefde. En daarom loop ik voor hem.”

“Dat is heel mooi, Wopke. Mark, jij stuurde ons een emotionele brief. Voor wie loop jij?”

“Ik loop voor Pieter, een vriend van mij. Een kameraad. Een buddy. Hij heeft geleden en hij lijdt. Want hij is verraden. En ik hoop echt dat hij rust kan vinden, misschien in een andere baan, maakt niet uit. Hij heeft zo veel messen in zijn rug gehad. En… ik brand ook nog een kaarsje voor hem.”

“Dank je, Mark, heel mooi. Hugo, jij wilde ook voor iemand lopen. Voor wie loop jij?”

“Ik draag het kruis graag voor Pieter. Hij verdient het. Toen ik van hem won en partijleider werd, wilde ik niets liever dan dat hij de partij ging leiden. Ik heb moeten huilen dat hij het niet werd. Hij is meer dan een vriend, hij is een broer voor mij, een hecht familielid. Hij is mijn rechterschoen, en mijn linker.”

“Ach Hugo, wat mooi. Sigrid, jij hebt een heel bijzonder verhaal…”

“Ja, ik loop voor Pieter, want ik ben van inhoud, transparantie en eigenlijk is Pieter van mijn partij. Ik heb zelf eigenlijk ook een beetje op Pieter gestemd, want dat verdient hij. Ik loop voor hem en hoop dat hij tot rust komt, ergens”

“Dank jullie wel voor jullie ontroerende verhalen. Echt heel mooi. Wacht, ik hoor Judas Iskariot zingen…”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.