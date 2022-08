De eerste kogel doodt goed gedrag

Twee visies tegenover elkaar in het stuk De rechtvaardigen van Albert Camus.

“Poëzie is revolutie,” roept Janek.

“Alleen de bom is revolutie,” antwoordt Stepan.

Het stuk gaat over een moordaanslag door revolutionairen. Of zijn het terroristen?

Stepan vindt dat voor de juiste strijd alles is geoorloofd.

Janek is een dichter. Hij vindt dat onschuldigen niet het slachtoffer mogen worden.

Camus vond dat je, zelfs voor een gerechtvaardigde strijd, niet voor God mocht spelen en onschuldigen mocht doden. Deed je dat wel, dan moest je de consequentie daarvan aanvaarden: je laten berechten in het besef dat je ter dood zal worden veroordeeld. Mijn samenvatting hier is erg kort door de bocht. Het stuk komt uit 1950. Of ik het met Camus volkomen eens ben, weet ik niet. Ethiek is geen stuk steen en verandert ook.

In Moskou kwam de dochter van Aleksandr Doegin om bij een bomaanslag. Doegin is de ‘ideoloog’ van Poetin. Vrijwel zeker was hij het doel van de aanslag. Hebben de aanslagplegers nu een slag geslagen?

Als je de verkeerde hebt vermoord – als er al zoiets bestaat als de verkeerde vermoorden – heb je gewoon een moord gepleegd. Maar je veroorzaakt wel een diep verdriet bij degene die je op het oog had. Neem ik mezelf als toetssteen dan zou ik, als mijn dochter was vermoord terwijl men mij op het oog had, in één klap de zin van het leven verliezen en mijn wraakzucht zou ik waarschijnlijk niet in de hand kunnen houden.

Vaak heb ik mij afgevraagd of ‘oog om oog, tand om tand’ een goed moreel uitgangspunt was. Ik denk dat wanneer je onschuldige, liefste naaste wordt vermoord, je niks hebt aan een juiste moraliteit. Je kunt beseffen dat wraak uiteindelijk zinloos is, maar als je zoiets overkomt, dan heb je domweg wraak nodig.

Ik althans wel. Neem je wraak, dan word je gestraft met schuldgevoel, neem je geen wraak dan straft je schuldgevoel je ook. Duizenden en duizenden moeders van zinloos omgekomen Oekraïense soldaten zullen na de aanslag op Doegins dochter denken: ‘Net goed!’ En nog zal deze aanslag hun verdriet niet dempen.

De eerste kogel in een oorlog doodt goed gedrag. Zo’n kogel is een vrijbrief tot verkrachting en elke andere misdaad. Ook moord op de verkeerde. De wraak zal even verschrikkelijk zijn.

Wat zal Doegin Poetin adviseren? Wat wil die doen voor zijn vriend? Hoe gaat het met de dochters van Poetin en Zelenski?

