De eerste boer die ik tegenkom, gaat op zijn sokken naar huis

Jaren geleden – ik was 14 jaar oud – stond ik, samen met mijn ouders, op een camping in Callantsoog. Onze caravan stond op een veld dat werd gedomineerd door een Amsterdamse enclave. Wie met een emmer vol ontlasting over ons veld moest lopen, was aan de beurt en onderging gelaten de bekende Leut Ten Koste Van Een Ander.

“Ben je daar alwéér? Moeten jullie niet wat minder gaan vreten? Die beerput zit voor driekwart vol met jouw kak. Ja, kan je dom gaan staan lachen, maar wat gaan we eraan doen?”

Met de zonen van zes verschillende Amsterdammers liep ik iedere dag, dwars door een bos, naar het dorp. Tijdens een van die wandelingen kwam een boerenzoon ons tegemoet. We herkenden hem aan zijn blauwe overall en de groene rubberen laarzen.

Een van de Amsterdammers ging voor hem staan en zei: “Je laarzen. Uit.” Ik voelde een bak lood in mijn maag stromen. De boerenjongen reageerde niet. “Begrijp je me niet, boer?” zei de Amsterdammer. “Laarzen. Uit.”

Het was vreselijk. Ik kende het woord groepsdruk nog niet. Die arme jongen. “Hoezo?” vroeg hij. Er werd gelachen. “Hoezo? Omdat het bloedgeile laarsjes zijn. Combineren ook mooi met je ketelpak. Dat heet toch zo? Ketelpak? Uit die laarzen. We hebben de tijd.”

De jongen maakte nog steeds geen aanstalten om zijn laarzen uit te doen. Ik werd misselijk bij het idee dat ze hem met zijn allen vast zouden houden en dat hij daarna gillend en trappelend van zijn laarzen werd ontdaan. Dan moest ik er iets van gaan zeggen en had ik de drie weken daarna een vreselijke vakantie,. Dan werd ik automatisch ook iemand die zijn schoenen in moest leveren bij jongens met de woordenschat van een 3-jarige.

De boerenjongen deed zijn laarzen uit. Een van de Amsterdammers pakte ze op. “Veel gedragen, boer?” Hij schudde nee. “Waarom niet? Voel jij je te goed voor deze laarzen? Is dat het? Harder praten. Ik versta je niet, boer.”

De boerenjongen wilde zijn laarzen terug. “Als jij, in willekeurige volgorde, de woorden pleurislijder, teringhond, galbak en tyfushoer netjes uitspreekt, dan hoef jij niet op je sokken naar de lammetjes en de koeien te lopen.”

Daar, die middag in het bos, besloot ik om de rest van mijn leven boerenkaas te eten en nooit meer te vloeken als ik op een landweg 40 kilometer per uur achter een trekker reed. Ik ging me verdiepen in landbouwmachines. Ik wilde gras strelen.

Tot een week geleden. De eerste boer die ik nu tegenkom, gaat op zijn sokken naar huis.

