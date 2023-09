De echte ‘activisten’ zitten in boardrooms te ijveren voor fossiele subsidies

Niet alleen ik, maar ook mijn vrienden, bekenden en eigenlijk alle gelijkgestemden (en dat zijn er veel!); allemaal krijgen we steeds vaker het stempel ‘activist’. Sterker nog, velen van ons omarmen de term inmiddels als geuzennaam: activisme móet in deze tijd.

Ikzelf heb hier gemengde gevoelens over. Dat komt in de eerste plaats door de negatieve connotatie. De activist – zo vertelt de onderbuik – is iemand die niet alleen maar zomaar ergens tegen is. Nee, een activist is ergens radicaal tegen, tot op het irrationele af zelfs.

Activisten zijn – en ik praat nog steeds over gevoelens die opkomen bij de term – anarchisten. Hippies. Klaplopers. Linkse blowende geitenwollensokken met veel diploma’s en weinig werklust. Irreëel en vervelend. Naïef. Socialistisch. Marxistisch. Communistisch. Wees nou toch eens ergens vóór, in plaats van overal tégen, zeggen de grijze mannen in de boardrooms dan.

Maar waar hébben we het nu eigenlijk over? En wat laten wij (ik spreek even namens alle gutmenschen) ons nu eigenlijk aanpraten? We zíjn ook ergens vóór. Namelijk vóór een leefbare wereld. Hoezo heeft het een naam wanneer je je bekommert om je kinderen, of überhaupt, om volgende generaties? Zit de wens om als soort te overleven niet sowieso gebakken in het dna van alles dat leeft? Is dat niet juist de kern van het bestaan?

Dus welke lobby (want het is áltijd een lobby) heeft in het in godsnaam voor elkaar gekregen natuurlijke beschermers van de eigen soort te framen als activist, terwijl juist die paar geldwolven de echte activisten zijn? Die acties uitvoeren tégen het beschermen van de aarde, tégen een toekomst van mens en dier.

Maar het wordt nog interessanter als je opzoekt hoe onze eigen expertiseorganisatie hiernaar kijkt. Op de website van de AIVD vind ik, met de miljoenenlobby van de grootste vervuilers op deze planeet in mijn hoofd, een opvallende match onder de definitie van extremisme: ‘(...) erop gericht om anderen met ondemocratische middelen te dwingen om een bepaald standpunt over te nemen (...)’ – alleen al in Nederland is er via achterkamers voor gezorgd dat de fossiele industrie 37,5 miljard euro subsidie ontvangt en groene projecten worden geframed als subsidieslurpend. De AIVD verder: ‘Vanwege de ondemocratische wijze van handelen, maken deze extremisten zich eigenlijk altijd schuldig aan strafbare feiten.’

Interessante invalshoek, denkt u nu misschien, maar het gaat nog verder. Want onder het kopje terrorisme vertelt de AIVD dat hierover wordt gesproken bij handelingen waarbij slachtoffers worden gemaakt of ontwrichtende schade wordt aangericht. Een snelle blik op alleen al de overstromingen, het extreme weer, de bosbranden, mislukte oogsten etc. ten gevolge van klimaatverandering deze zomer, kan weinig anders opleveren dan de conclusie dat de grootste CO 2 -uitstoters en vervuilers verantwoordelijk zijn voor de verwoesting van levens van mens en dier.

En dan toch stug volhouden en heel hard schreeuwen dat dat linkse tuig moet oprotten van de A12. Kijk, dát is nou activisme. En dan zeg ik het nog aardig.

