De dubieuze woorden van Doutzen Kroes zaaien twijfel bij miljoenen fans

Net als veel Amsterdammers erger ik me aan de drukte in de stad. Van de week liep iemand tegen me aan in de supermarkt. Ik maakte een sputterend geluid en kreeg een scheldkanonnade over me uitgestort.

Het restaurant waar ik even later een (1,5 meter)diner had, veranderde rond elf uur ’s avonds opeens in een feest­café. Een grote groep meisjes sprong op tafels om de macarena te dansen. Ze waren vrij dronken en hingen al zingend om de nek van andere bezoekers. Zelf kon ik nog net op tijd vluchten. Voor de deur stond een rij van een stuk of honderd feest­gangers popelend te wachten.

De recente toename van het aantal coronapatiënten in Nederland verrast me dan ook niet. Maar het verbaast me wel. Nog geen drie maanden geleden zaten we allemaal thuis en ­werden we dagelijks opgeschrikt door de angstaanjagende cijfers over ic-opnames en sterfgevallen. We klaagden over een gebrek aan vrijheid en maakten ons zorgen over de toekomst. Toch heerste er een bepaald gevoel van saamhorigheid. Dat virus konden we er alleen met 17 miljoen Nederlanders ‘onder krijgen’. We keken vol ontzag naar de toespraak van de koning en bespraken de persconferenties van het kabinet alsof het een alternatief EK betrof.

En kijk nu. Soms vraag ik me af of we het echt nodig hebben om continu te worden toegesproken door strenge schoolmeesters als minister van Justitie Ferd Grapperhaus.

Gaan we ons pas weer aan de regels houden wanneer we opnieuw geconfronteerd worden met overstromende ziekenhuizen en volle mortuaria? ­Kunnen we zelf niet bedenken dat een tweede golf catastrofale gevolgen kan hebben?

Wat hierbij niet bepaald helpt is de inmenging van populaire influencers. ‘Willen ze wel dat we gezond zijn? Waarom is het boosten van ons immuun­systeem met vitamines geen onderdeel om corona te bestrijden?’ schreef Doutzen Kroes op haar Instagramaccount. Met ‘ze’ doelde het Friese topmodel op ‘de media, de farmaceutische industrie en onze regering’. Ze drukte haar 6,4 miljoen (!) ­volgers op het hart vooral zelf vragen te blijven stellen en altijd ‘je intuïtie’ te volgen. Ook in­fluencer Tisjeboy Jay leerde van zijn moeder dat je nooit zomaar iets van iemand mag aannemen en dat elk verhaal twee kanten heeft. “Ik geloof niet dat de 1,5 meter doorslaggevend is om dit virus te beperken, dat is mijn waarheid en die mag ook bestaan,” verkondigde hij bij Op1.

Kritisch nadenken is inderdaad enorm belangrijk. Maar de dubieuze woorden van Kroes en Tisjeboy Jay zaaien twijfel bij miljoenen (jonge) fans, die torenhoog naar hen opkijken. Een influencer ís geen viroloog, dus laten we alsjeblieft gewoon naar het RIVM blijven luisteren. Niemand zit te wachten op een nieuwe lockdown. Die voorkom je écht niet door voor het feesten braaf je vitamientjes in te nemen.

Natascha van Weezel (33) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.