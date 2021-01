De doodsheid van het theater kan voor Ajax gunstig zijn

Mijn eerste Ajax-PSV, op 9 oktober 1988, was ook zonder publiek. Nou ja, bíjna.

We kochten al weken van tevoren kaartjes. Ik keek uit naar een topduel in een afgeladen, sfeervol Olympisch Stadion, maar Ajax sleepte zich in september van nederlaag naar nederlaag en stond begin oktober ergens onderin. Trainer Kurt Linder was ontslagen. Niemand had zin in Ajax-PSV.

PSV was regerend Europees kampioen. Aan een nieuwe Eindhovense landstitel twijfelde zelfs in Amsterdam geen mens. Op de wedstrijd van 9 oktober kwamen geloof ik 6000 supporters af: een akelig leeg ‘Olympisch’ in de stromende regen.

Ik kon wel janken van teleurstelling over de entourage, maar Ajax won: 2-0, dankzij een curieus openingsdoelpunt van Rob Witschge, die alert reageerde toen een terugspeelbal van Eric Gerets in een plas regenwater bleef liggen. Toch nog vreugde, want Ajax won in die jaren vrijwel nooit van PSV.

Nu is de situatie anders. Ajax is niet arm maar juist rijk en staat geen dertiende, maar eerste. Zo verrot en versleten als het stadion van toen was, zo comfortabel en modern is dat van zondag. Tribunegezang uit blik krijgen we er gratis bij van ESPN.

Overeenkomsten zijn er ook. Amsterdam lijkt er niet veel fiducie in te hebben. En, net als toen, zou de doodsheid van het theater voor Ajax weleens gunstig kunnen zijn.

In mijn ochtendsluimer zag ik een paar dagen geleden snelle PSV-uitbraken tegen een hoog druk zettend, enthousiast in het mes lopend Ajax. De watervlugge Gakpo, Malen en Madueke in sprintduels verwikkeld met Blind en Schuurs. Het was geen leuke droom.

Misschien tempert de stilte Ajax’ stormdrift iets. Dat mag best. Laat ze Ajax-PSV maar benaderen als een uitduel in de Champions League. Maak van die nood maar een deugd. Klei van het nadeel maar een voordeel.

Het zal moeten, want de crisissfeer van herfst 1988 is bij Ajax, zelfs nu, nooit zo ver weg als hij lijkt.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de podcast Branie en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

