In de wedloop om overal vooral maar de eerste te zijn, verordonneerde president Poetin de start van een massale vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Inmiddels zijn er verspreid over Moskou zeventig klinieken waar je gratis een shot van het Spoetnik-V-vaccin kunt krijgen. Áls je tenminste in de doelgroep valt. En die staat in Rusland haaks op de Europese.

Leraren, dokters, militairen en hulpverleners zijn hier als eersten aan de beurt. Daarna komen de jongeren en de werkende bevolking. Mensen van boven de zestig komen überhaupt niet in aanmerking voor een vaccinatie. ‘De zwaksten eerst’ staat niet in het draaiboek van het Kremlin.

Poetin is er alles aan gelegen om de economie door te laten draaien. Van lockdowns wil hij niets weten. Een snelle uitrol van het Spoetnikvaccin onder de actieve bevolking moet dat beleid verder mogelijk maken. De oudjes – in Rusland beschouwen ze je boven de zestig al als bejaard – moeten maar lekker thuis blijven zitten. En als ze ziek worden, jammer dan.

De dood is altijd dichtbij in Rusland. De maakbaarheid van het leven wordt hier over het algemeen veel kleiner ingeschat, vandaar dat er geen storm van verontwaardiging opstak over deze aanpak.

Waar veel Russen – met name de artsen – zich wél boos over maken, is de verplichting om het Spoetnik-V-vaccin te nemen. Op papier is deelname misschien vrijwillig, maar steeds meer dokters melden dat ze zich onder bedreiging van ontslag hebben laten inenten.

En laten nu juist artsen heel sceptisch zijn over het in Rusland ontwikkelde Spoetnik-V. Een enquête op een speciale app voor artsen wees uit dat ruim 50 procent weigert zich in te laten inenten. “Ik zeg niet dat het Spoetnik-vaccin slecht is,” zei een Russische chirurg in The Moscow Times, “maar we hebben veel te weinig informatie. Alles wordt van bovenaf doorgedrukt.”

Dat wantrouwen wordt ruim gedeeld. Driekwart van de Russische bevolking zegt er weinig voor te voelen om zich in te laten enten. Zelfs het hoofd van het officiële Russische Corona Info Centrum meldde dat ‘nog niemand weet hoe effectief Spoetnik is’.

“Na alle bezuinigingen is er een diepe kloof tussen de medische professie en de overheid. Ook bij de bevolking heerst groot wantrouwen. Russen hebben een sterke voorkeur voor westerse medicijnen,” aldus socioloog Aleksej Levinson van opiniebureau Levada Center.

Russische artsen zouden natuurlijk de ideale ambassadeurs zijn geweest voor de campagne. Nu zij het laten afweten, is er nog niet bepaald een run op het vaccin.

De meeste klinieken meldden een matige opkomst en accepteren nu ook bezoekers met niet-kritieke beroepen. Maar mensen zoals ik, en ik ben 68 jaar, komen nog steeds niet aan de beurt.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.