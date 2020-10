De directeur van het Stedelijk Museum is een schijnheilig kereltje

Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum, is een schijnheilig kereltje. Och och, wat was hij vroeger een groot liefhebber van Gerard Reve, maar tegenwoordig vindt hij Reve veel te racistisch. Natuurlijk, we mogen Gerards boeken wel blijven lezen, maar die moeten we ‘contextualiseren’. Aldus de ambtenaar, gehoorzaam aan het Politbureau.

Rein Wolfs gaf gisteren een interview in zowel NRC Handelsblad als in Het Parool.

Hij eist geld van u en mij om zijn dromen in het Stedelijk te verwezenlijken.

En wat zijn die dromen?

“Meer niet-westerse kunst.”

“Meer makers van kleur.”

“Meer vrouwen.”

“Een tentoonstelling van Emil Nolde, maar met de kijk van vandaag en een kritische reflectie op de manier waarop zij indertijd zijn omgegaan met het kolonialisme.”

“Tekeningen van de activistische Russische kunstenaars Joelia Tsvetkova en Anna Teresjkina.”

In de NRC wil hij ‘meer maatschappelijke betrokkenheid,’ voor ‘mensen die zich niet gerepresenteerd kunnen voelen’. Daarom initieerde hij een affiche van Black Lives Matter.

O ja, er komt natuurlijk ook een tentoonstelling ‘over globalisering en engagement’.

Nu hoop ik, lezer, dat u mij niet ziet als iemand die de hele tijd roept: “Hij wil dit van ons geld,” al valt het mij wel op dat activisme altijd links activisme betekent. Ik vind het alleen raar dat een deel van mijn geld in de zak van dat kereltje verdwijnt.

Wat Rein Wolfs hier doet, is niet creativiteit en artisticiteit de boventoon laten voeren, maar een ideologische agenda.

Eerst moet de ideologie in orde zijn, dan pas kijkt hij of het kunstwerk deugt. Eerst kijkt hij wat het Politbureau ervan vindt en dan pas of het of het van artistieke waarde is. U moet en zal de juiste politieke bewustwording krijgen in zijn museum.

Over dat Politbureau. Rein Wolfs doet precies wat het Amsterdamse Fonds voor Kunst van hem eist om subsidie te krijgen. U kent dat Fonds, dat onder leiding van usurpator Felix Rottenberg beveelt wat kunstenaars moeten doen voor hun gemeenschapsgeld en dat is uiteraard ook alleen maar ideologisch bevlogen. (Felix maakte mij trouwens erop attent dat ik hem onlangs een te lage rang had toebedeeld waarvoor nog excuses aan… u lezer.)

Kortom: de opvattingen waarmee Rein Wolfs ons museum wil inrichten zijn verre van muzisch.

Ooit de plek van discussie, nu een plek van één mening.

Was Gerard Reve een schilder, dan verkocht Rein diens schilderijen uit tactische schaamte.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl