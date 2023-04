Ik lag een beetje op de bank te zappen en kwam midden in de nacht op een zender met een Amerikaanse dominee en die vroeg aan zijn gemeente: ‘Hoe heet de Satan?’

Onmiddellijk zapte ik door en ik had daar later spijt van.

Want hoe zou de Satan inderdaad heten?

Ik denk: Hypocrisie.

Wij moeten elkaar hypocriet maken, voorzover we het al niet zijn. We moeten namelijk onderhandelen met China en Rusland en ook met Oekraïne. We dienen onze hoofden te buigen en te slijmen. We moeten bereid zijn onze jongeren te offeren en we moeten verleiden en bedonderen. Het kan niet anders als we nog iets van ‘onze beschaving’ wensen te redden. Dat is het lot van het kleine Nederlandje.

Maar het is ook het lot van ons kleine wereldbolletje. Hypocrisie viert daar hoogtij. In welk land wordt niet gelogen en gemanipuleerd?

Met wie zou Satan Hypocrisie eigenlijk zijn getrouwd?

Ik denk met Schone Schijn.

Als Poetin iets voorstelt weet je dat het schijn is. Of het nu zijn ideeën betreffen over het grote Russische rijk of over de oorlog. China is zonder twijfel de grootste leverancier van schone schijn. Ze maken producten die er handig uitzien, maar slechts veertien dagen, drie weken meegaan en dan gaan ze kapot. De reden? Dan koop je van hen weer nieuwe producten die er best knap uitzien, maar voor 90 procent bestaan uit lucht – en dat is geen schone lucht.

En wie zijn de kinderen van Hypocrisie en Schone Schijn?

Dat zijn wapens. Wapens zijn op zichzelf onschuldig. Ze zijn niet hypocriet en bestaan ook niet uit schone schijn. Ze zijn sterk en mooi. Maar ze worden door en voor Hypocrisie en Schone Schijn ingezet. ‘Dit is óns land!’ Alsof er, toen de aarde ontstond, meteen grenzen waren. Alsof de dinosaurussen al begrepen dat ze eigenlijk een paspoort nodig hadden. De definitie van een grens is: iets wat je moet overtreden. Daar heb je wapens voor nodig en hypocriete opvattingen die je met schone schijn moet presenteren. Het overtreden van grenzen is voedsel voor Hypocrisie en Schone Schijn. ‘We doen dit om dit prachtige land te redden. We doen dit ook om God te behagen. En we doen dit om het nieuwe gebied groter, sterker en vooral veiliger te maken. Met dank aan onze bommen en granaten.’

De Satan, ach de Satan.

Hij lacht zich rot en roept dan: ‘Lachen is gezond, mensen!’

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl