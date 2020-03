De dealer staat voor de deur. Te gek, dat binnenblijven

‘Hallo pap… Pap! Zie ik nou dat je een joint aan het roken bent?”

“Ik? Ik vind het allemaal best, joh.”

“Pap, dat je rookt is al erg met jouw hartconditie, en dan ook nog een joint opsteken…”

“Wow… dat nummer van Soft Machine, A certain kind… helemaal te gek!”

“Pap, wat is er?”

“Nee, te gek, joh… Het is echt te mad hier, te mad…”

“Goed, je moet het zelf maar weten. Hier zijn je kleinkinderen.”

“Dag opa!”

“Hee Bloemenkind. Wil je ook een Corona… ik heb er nog drie in de koelkast staan…hahahahahaha!”

“Ik heb een tekening voor je gemaakt, opa.”

“Jezus… Jezus… Was je aan het trippen? Jeetje te gek… Het is een eng bos hè… Wow… die wilde dieren… Opa wordt er een beetje bang van…”

“Dit ben jij, opa!”

“Ook mooi… Wow… Au! Ik krijg zo’n gloeiend heet stukje rode Libanon op m’n lip…

Ik heb ook een tijd geen joint gedraaid… Zeg, laat je broertje eens zien…”

“Dag opa!”

“Dag knul. We moeten samen eens een joint roken, knul. Of een lekker biertje drinken. Hoe oud ben je nu?”

“Acht, opa.”

“Toen rookte ik er wel drie per dag… En ik dronk zeker vier pilsepubers, van die halve liters weet je wel. Ach ja… Het was vlak na de oorlog… hahahahahaha! Wat doe je op het ogenblik?”

“Ik ben m’n huiswerk aan het doen.”

“Opa heeft ook huiswerk, godverdomme! Binnenblijven godverdomme! Door dat stinkvirus! Maar… straks een pilletje, en dan ga ik Fantasia kijken van Disney. Dan weet je niet wat je ziet, joh. Helemaal te gek, joh. Die kleuren… Dan gaat opa behind the doors of perception! Dat is een trip, man! Waar ben je nu? Hee, ­hallo… Koning? Hallo?”

“Pappa?”

“Ja?”

“Ben je bang?”

“Ik ben een man, hè. Een echte nog. Jaren vijftig, vorige eeuw. Opgegroeid met Dylan: ‘The answer my friend…”

“Nee, niet zingen papa!”

“Is blowen in de wind… Hoe vind je die? Blowen… Maar dat virus. Dat is Zeisman. Die klopt op ieders deur en neemt je mee naar Ispahan, of zoiets. Hoe dan ook… Ik wil jullie beschermen, en jullie niet mij!”

“Luister naar de overheid.”

“Wacht even… de dealer staat voor de deur…”

“Pap! Pap! Je hebt niks… Trek in godsnaam dan alleen een onderbroek aan! Pappa! Dit kan niet! God… hoelang gaat dit nog duren?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.