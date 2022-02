De dansfoto’s van Arnon Grunberg laten me niet meer los

Ik ben al bijna een week in de war. Ik denk steeds maar aan de tepels van Arnon Grunberg. Schrijverstepels, maar dan niet met de grandeur van Jan Wolkers. Die ging ooit, terwijl er achter hem een zeehond stierf, met zijn blote lul op de foto en toch keek je naar zijn tepels.

Het vreemde is: op de foto, waar ik nu al een week obsessief minimaal een uur per dag naar kijk, zie je alleen de blote rug van Arnon, maar mijn hersenen denken er twee tepels op.

Even uitleggen. Ik heb het over het artikel ‘Dagboek van een niet-danser’ dat een week geleden in de zaterdagbijlage van deze krant werd gepubliceerd. Ik heb geen letter gelezen. Alleen maar naar de foto’s gekeken.

Voor wie ze niet zag: Arnon danst als iemand die heeft moeten kiezen tussen het eten van een 1000-jarig ei of dansen met rare armen. Deze column is te kort om te beschrijven wat ik allemaal voel en daarom beperk ik me tot de dansfoto waarop Arnon ons weerloos het naakte bovenlijf toont.

Het goede is dat je meteen begrijpt hoe sierlijk dans kan zijn als je niet Arnon Grunberg bent. Gracieus tillen twee dansers een andere danser op en vlak daarnaast staat Arnon, die er uit ziet alsof hij in zijn eentje een wasmachine naar drie hoog achter in De Pijp moet tillen.

Kwetsbaar, dat woord zou ik nu niet snel gebruiken. Ik zie iemand die met een denkbeeldige slang in zijn hand een vloer vol met cement giet. Dat Grunberg een bril draagt helpt ook niet. Ik heb verder niets tegen brildragers, maar blijf thuis en lees een boek. Dansen is voor mensen met goede ogen.

Over zijn blote voeten wil ik het een andere keer hebben, tijdens mijn Huizingalezing, waarin ik uit ga leggen dat de Nederlandse literatuur vanaf 2022 uit twee perioden bestaat: de jaren vóór de halfnaakte brildanser Grunberg en de jaren na de tepelverbergende hangende-broek-van-kont Grunberg-foto.

Wat ik wel heel goed vind is dat Arnon Grunberg een lans breekt voor de moderne schrijver. Tot nu toe wordt een beeld geromantiseerd dat vooral populair is geworden door A.F.Th. van der Heijden. Een denkende schrijver die, met een half opgevreten beenham in zijn hand, aan zes boeken tegelijk werkt.

Arnon Grunberg breekt dat open en zegt, via deze reportage, eigenlijk: Ja, word schrijver, bedenk boeken, schenk de mensen literatuur, maar aarzel niet wanneer je opeens een jaar lang met ontbloot bovenlijf vibrafoon wilt spelen in een heel slecht orkest.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.