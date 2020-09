Dan organiseren ze dus een serieuze persconferentie om ‘nieuwe maatregelen’ aan te kondigen, aangezien er ‘een tweede golf’ aan dreigt te komen, en dan hoor je dat je om twaalf uur het café moet verlaten. Twaalf uur. Een uurtje eerder. ­Gossie, wat intelligent bedacht…

Het is een maatregel die voortkomt uit angst en slapte. De verkeerde angst – want niet voor het virus maar voor een economisch echec – en daardoor krijg je slapte. Op de tandem Rutte-De Jong staan de sturen naar elkaar toe.

Het virus grimlacht: ‘Niemand weet, niemand weet, dat ik coronavirus heet’, en feest domweg mee in de studentenhuizen.

Geef hem eens ongelijk.

Het grappige is – of grappig… – dat je het virus een politieke speler ziet worden. Een eigenzinnige politieke partij. De Corona­partij (C20) is een revolutionaire rechtse partij, waarbij vergeleken de PVV en Forum lieve laat-duizend-bloemen-bloeienpartijtjes zijn.

C20 staat voor een meedogenloos ouderenbeleid van ‘wie niet horen wil, moet maar doodgaan’ en wil qua economie dat we gaan leven als in 1933. Willem Engel wil geloof ik lijsttrekker worden en de Meijelse hydroxychloroquine huisarts Rob Elens bedelt om het partijvoorzitterschap.

Rutte en De Jong kunnen hier steeds moeilijker mee omgaan. Het is: de lamme helpt de blinde.

‘De cafés moeten een uurtje eerder dicht.’ Fijn voor de horeca en fijn voor mezelf, maar als je werkelijk iets tegen het virus wil doen, zul je grotere offers moeten vragen.

Dat vaccin komt echt pas in 2021 en misschien pas in 2022. En het zal geen goed werkend vaccin zijn, want toch te snel op de markt gebracht. Dus doe iets wat helpt. Doe je dat niet, dan bombardeert het virus steeds grotere delen van je land plat.

Het is iets waarvoor ik weleens bang ben; dat het virus voor een shake-out zorgt die niemand echt erg schijnt te vinden. Zoals je een storm niet kwalijk neemt dat er bomen zijn omgewaaid.

Maar wat is nu werkelijk intelligent als we zijn overgeleverd aan slappelingen met hun uurtje eerder dicht? Willen we, tegen beter weten in, met zesduizend man op het hondenveldje in het Vondelpark zitten? Doe maar. Ik doe het alleen niet.

We hebben nu een vieze soep van adviezen, verordeningen, zinnige en onzinnige maatregelen en de verwarring groeit als een gezwel dat bijna net zo verderfelijk is als het virus zelf.

