De continue wartaal van president Trump is gevaarlijk

Het is niet vreemd dat mensen in bizarre tijden soms gaan twijfelen aan gewone zekerheden. Dat geldt des te sterker voor hen met een normaliter al wat wankele visie op de wereld. De lawine aan bedreigend coronanieuws en snelle ingrijpende veranderingen in onze samenleving kunnen bij hen makkelijk leiden tot doorslaande zekeringen in de hersenen. Deze cognitieve kortsluiting komt dan tot uitdrukking in een ongebreidelde stroom aan nepnieuws en complottheorieën, die vooral op sociale media eenvoudig kunnen worden verspreid.

Ik krijg per dag tientallen e-mails van zonderlingen die heilig geloven dat het corona­virus is verspreid door een syndicaat bestaande uit Bill Gates, Vladimir Poetin en de paus, of van mensen die met enorme stelligheid beweren dat het coronavirus is ontsnapt uit laboratoria voor biologische oorlogs­voering in China of Iran. Ook kunnen we al dat gedoe over virustesten gelukkig vergeten, want Facebooklezers hebben al meer dan 200.000 keer gedeeld dat als je meer dan tien seconden je adem in kunt houden, je niet besmet bent met het virus. En de theorie dat 5G-telefoonfrequenties het virus verspreiden, leidde inmiddels tot het wereldwijd in brand steken van telecommasten, waaronder die bij Almere (die trouwens helemaal niet werd gebruikt voor 5G).

Op internet gaat ook het hardnekkige gerucht rond dat de Franse astroloog Nostradamus al in zijn 16de-eeuwse boek Les Prophéties de coronaviruscrisis voorspelde en schreef dat ‘in een tweelingjaar (2020) komende vanuit het Oosten (China) een plaag zou worden veroorzaakt in het land van zeven heuvelen (Italië)’. Wel jammer dat zo’n zin nergens in het werk van Nostradamus te vinden is.

Ook kunnen ongevraagde e-mailschrijvers de neiging niet onderdrukken verschillende nieuwe kuren tegen coronavirus met de wereld te delen, zoals het drinken van hetepepersoep in lotushouding, of een combinatie van achteruitlopen en kauwen op koffiebonen en knoflook, of een bad nemen in urine van heilige koeien. Natuurlijk heeft iedereen recht op zijn of haar eigen mening. De merkwaardige gedachtekronkels van sommige van onze medemensen maken het dikwijls moeilijk een glimlach te onderdrukken.

Van echte verbijstering was natuurlijk wel sprake toen president Trump, zelf uitvinder van de term fake news, meende de inname van desinfecterende bleekmiddelen, die je nog nauwelijks aan je toiletpot zou ­toevertrouwen, te moeten aan­prijzen als effectieve virus­behandeling. Dat moet zelfs de mensen die tot nu toe nog een beetje begrip op konden brengen voor de continue wartaal van de president van de VS, de ogen hebben geopend.

Nepnieuws is niet alleen maar grappig, maar kan ook gevaarlijk zijn. Er zijn helaas heus mensen die Trump zullen geloven en een slok bleekmiddel achteroverslaan of zich blootstellen aan extreme temperaturen. En dat is minstens zo gevaarlijk als de virusinfectie zelf.

Marcel Levi is CEO van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC.

