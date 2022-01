De componist en ik hebben sinds kort een relatie

Precies een jaar geleden lag ik in bed met liefdesverdriet. Mijn relatie was op eerste kerstdag uitgegaan – ik heb altijd een raar gevoel voor timing gehad. Tussen de huilbuien door blikte ik terug op de voorgaande maanden. 2020 was idioot geweest: corona, lockdowns, de persconferenties van Rutte en De Jonge, agressieve antivaxers… Wat zou 2021 brengen? Veel vertrouwen had ik er niet in.

Dat gevoel werd in eerste instantie bevestigd. Naast de harde lockdown werd in januari de avondklok ingevoerd. Die ging aanvankelijk gepaard met heftige rellen en plunderingen. Ik vond het doodeng. Daarnaast baalde ik ervan dat ik ’s avonds niet naar mijn moeder en mijn vriendinnen kon. Het beproefde recept tegen liefdesverdriet is immers urenlang praten. Of je klemzuipen. Dat werd nu allebei bemoeilijkt.

Bij wijze van afleiding wendde ik me tot Tinder. Daar werd ik niet veel vrolijker van. “Zo, jij bent journalist, ga je een stukje over mij schrijven?” was een veelgebruikte openingszin.

Het kwam ook voor dat mannen me opzochten op Google en me vervolgens meteen ‘ontmatchten’. Ze vonden me te zwaar op de hand vanwege mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en in het Midden-Oostenconflict. Met één man had ik wel een bijzondere klik, alleen bleken we toch niet echt bij elkaar te passen.

In de tussentijd besloot ik mijn droom achterna te gaan: moeder worden. Dan maar in mijn eentje. Ik liet me doorverwijzen naar een fertiliteitskliniek en was duidelijk niet de enige alleenstaande vrouw met een kinderwens. Op de eerste kennismakingsbijeenkomst kwamen ruim zestig vrouwen af. We praatten over spermadonoren en rietjes met zaad. Over het terugplaatsen van embryo’s en gezamenlijke weekendjes weg voor single moeders. Het klonk allemaal niet ideaal. Toch wilde ik dit hobbelige pad gaan bewandelen.

Ik heb het vaker gezegd: het leven vált niet te plannen. Dat geldt zowel voor vervelende wendingen als voor de mooie dingen. Midden in dat oriëntatietraject kwam ik namelijk een man tegen. Of eigenlijk trof ik hem opnieuw. Vijf jaar geleden werd ik in Utrecht geïnterviewd voor een talkshow. Na afloop werd ik aangesproken door een knappe componist. Hij informeerde naar mijn visie op het Israël-Palestinaconflict. Ik hield een betoog van twintig minuten over de twee-statenoplossing en lokale vredesinitiatieven.

Het ontging me volledig dat hij me eigenlijk probeerde te versieren.

Het leuke is dat je soms een tweede kans krijgt. De componist en ik hebben sinds kort een relatie. We zijn verliefd en praten over een serieuze toekomst samen. Dat klinkt misschien wat snel, maar je wéét gewoon wanneer het goed zit. Mijn jaar begon met een gebroken hart tijdens een lockdown. En hoewel we nu alweer in lockdown zitten, voel ik me compleet anders dan twaalf maanden geleden. Ik geloof weer in de liefde.

