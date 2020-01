De coach Ten Hag kan beter

Na een prachtig jaar werd Erik ten Hag overladen met complimenten. De gunfactor bleek hoog, ­mede ingegeven door hoe hij de tegenstroom met sportieve successen had weerstaan. In topsport de beste manier om je gelijk te halen.

Maar hoe goed was Ten Hag werkelijk in 2019? Daarbij is het relevant om een onderscheid te maken tussen de trainer en de coach van Ajax. Vaak worden deze twee functies als één geheel gezien, terwijl het om totaal andere kwaliteiten gaat. Het is ook een essentieel verschil tussen Louis van Gaal en Johan Cruijff. De een was meer trainer (Van Gaal), de ander meer coach (Cruijff).

Een trainer werkt vanuit een visie die binnen een bepaalde termijn gerealiseerd moet worden. Dat kan een week (volgende wedstrijd) of een seizoen zijn. Een kwestie van veel doen, veel herhalen, veel corrigeren en effectief communiceren. Het is werken op de lange termijn.

Een coach is vooral een strateeg die tijdens de wedstrijd voortdurend moet anticiperen op de (on)mogelijkheden van zijn team en die van de tegenstander. Die kunnen per minuut wijzigen en daar moet adequaat op geschakeld worden. Het is werken op de korte termijn.

Wordt de trainer Ten Hag beoordeeld, dan kan de duim omhoog. Alleen al de toegenomen handelingssnelheid van de spelers is een indicatie van hoe effectief er getraind wordt. Dit vertaalt zich weer in de soms extreem hoge balsnelheid. Maar er is meer. Zo stond tijdens het uitduel met ADO Den Haag de verdediging vaak op één lijn en ver van het doel. Een op de training geteste tactiek om te voorkomen dat de tegenstander een offensief kan ontwikkelen.

Dan de coach Ten Hag. Die scoort lager. Natuurlijk waren de uitwedstrijden tegen Real Madrid en Juventus fantastisch, maar tijdens Tottenham Hotspur thuis, Chelsea uit en Valencia thuis was Ten Hag ongelukkig in zijn keuzes. Vooral de wissel Van de Beek/Magallán in de 90ste minuut van Ajax – Spurs pakte totaal verkeerd uit.

Zoals ook de twee rode kaarten van Veltman en Blind tegen Chelsea vraagtekens opriepen, zeker met Valencia – Ajax in het achterhoofd. Ondanks de 0-3 triomf hadden de Amsterdammers het in Spanje moeilijk, liep het verdedigingsduo ook toen met geel op zak en ontsnapte een paar keer aan rood. Een lot dat Ajax in Londen niet bespaard bleef.

Ajax -Valencia verliep voor de coach eveneens niet optimaal. De wissel Tagliafico/Siem de Jong in blessuretijd was zelfs bizar. Dat doet een tijdrekkende tegenstander, niet de ploeg die bij een 0-1 achterstand elke seconde nodig heeft om het noodlot af te wenden.

Het is allemaal een kwestie van details. Exact wat Ajax moet zijn. Elke dag staat in het teken van goed blijven (trainer Ten Hag) en beter worden (coach Ten Hag). De essentie van topsport.

