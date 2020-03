De buurman is informatie aan het hamsteren

De buren hebben ruzie. Het is een lange ruzie. Het begon in de huiskamer en nu staan ze op het balkon. Iedereen mag het horen. Dus iedereen hoort het. Zij is boos op hem, omdat hij te veel op Twitter zit. En hij is boos op haar, omdat ze ademt.

“Ik vraag alleen aan je of je die telefoon even weg wilt leggen. Je bent informatie aan het hamsteren. Ik vind het eng en onnodig. Je bent compleet aan het doordraaien. Heeft Rutte je niet gerustgesteld met zijn woorden?” vraagt de buurvrouw.

“Hij deed het leuk, maar alleen kennis kan mij geruststellen. Kennis gaat boven comfort, schat.”

“Kennis gaat boven comfort? Waar is mijn man gebleven?”

“Welke man?”

“De man die het alfabet boert en gelukkig kan worden van het openmaken van een nieuwe fles ketchup?”

“Ik ben aan het evolueren. Heb je weleens een slang zien vervellen? Dat gebeurt nu in mijn hoofd. Mijn verstand is aan het vervellen.”

“Dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon weer de man terug die ‘GROEN GROEN GROEN!!’ naar de televisie schreeuwt als we samen naar Lingo kijken.”

“Die man is dood. Gecremeerd, in een thermoskan gegoten en heel diep begraven.”

“Wie ben jij? Waar is mijn man gebleven? De badmintonner? De klaverjasser? En waar is je vertrouwen in de mensheid gebleven? Vroeger vertrouwde je iedereen.”

“Mijn vertrouwen is er nog hoor.”

“Maar wie vertrouw je dan op dit moment?”

“Mezelf en André Onana. Ik heb net trouwens weer iets gelezen.”

“O meneer heeft weer iets gelezen?”

“Ja, een longread van een Oezbeekse expert.”

“Wat is de hoofdstad van Oezbekistan?”

“Dat is niet belangrijk.”

“Dus nu is comfort wel even belangrijker dan kennis? How convenient.”

“Je begrijpt het niet. We zijn in oorlog. Dit gaat niet om hoofdsteden, dit gaat om het hoofd gebruiken.”

“En het hart. Vergeet het hart alsjeblieft niet.”

“In een oorlog heb je niets aan het hart.”

“Hoe weet je dat?”

“Daar heb ik iets over gelezen.”

“En weet je wat ik zojuist heb gelezen?”

“Iets over Leontine en Marco?”

“Nee, kijk, hier staat het. Er staat een heel belangrijk artikel op mijn middelvinger geschreven. Kun je het lezen? Er staat dat ik je verdeeldheid zaaiende aars op straat zet als je zo doorgaat.”

“Sorry, schat, ik ben gewoon bang.”

“Ik ook, maar laten we samen bang zijn. Bang zijn is makkelijker als je er een teamsport van maakt. Er gaat de komende tijd niet gevoetbald worden, dus laten we een Onana van elkaar proberen te maken.”

De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? james@parool.nl.

Lees ook:

• Pa, blijf gewoon een dagje thuis

• Het verliefde stelletje gaat vrijwillig in quarantaine

• De moderne mens is banger voor zinloosheid dan voor de dood