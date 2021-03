De burger wantrouwt de overheid? Het is juist andersom

We hebben veel problemen in Amsterdam, maar een van de grootste problemen is zonder twijfel het wantrouwen van de gemeente in haar eigen burgers. Ik zal het in dit stuk beperken tot de rol van het stadsdeel Noord, maar dit is helaas niet uniek voor ons. Terwijl beleidsstukken het vaak hebben over het vertrouwen van de burger in de overheid dat hersteld moet worden, is het toch echt steeds vaker precies het omgekeerde. En dat met dit, in theorie, ‘meest linkse college’ ooit.

Genereuze geste

Zo’n anderhalf jaar geleden begonnen we in Amsterdam-Noord aan de Burgerzaal. Een project voortgekomen uit het democratiseringsideaal van de centrale stad, waarbij burgers in de raadzaal van het stadsdeel werden uitgenodigd om mee te beslissen en om de agenda voor Noord mede te bepalen. Een genereuze geste van ons dagelijks bestuur en bovendien perfect qua timing, want een stadsdeel dat zo onder hoogspanning staat als het onze zou hier ontzettend bij gebaat zijn. Dus namen bewoners, zowel de betaalde professionals als de onbetaalde professionals, vol vertrouwen en frisse moed deel aan de Burgerzaal, waaronder ik.

Er kwamen verschillende ideeën voort uit de Burgerzaal, zoals de inburgeringscursus voor Nieuwe Noorderlingen, de bescherming van het groen, de afvalproblemen, het gesprek over woonarmoede/achterstallig onderhoud en hoe formele hulpverleners zouden gaan kijken wat ze van informele hulpverleners kunnen leren en hoe ze hen kunnen ondersteunen. En de werkgroep Noord wordt Gehoord: een gezelschap dat het luisteren naar de bewoners zou gaan organiseren, faciliteren en bovendien normaliseren.

Vertrouwen opgezegd

Na een lange periode waarin alle projecten om begrijpelijke redenen stil lagen, pakten we Noord wordt Gehoord recent weer op. En jawel, we belandden als vanouds in een situatie waarbij het stadsdeel op papier wilde democratiseren, participeren en cocreëren maar in de praktijk toch vooral wilde controleren. Om tot slot onder het mom van precies diezelfde democratisering, participatie en cocreatie exact het tegenovergestelde te bereiken. Allemaal voort­komend uit wantrouwen in de burger. Deze week zei de redactie van Noord wordt Gehoord haar vertrouwen in het stadsdeel op. We gaan zelfstandig ­verder.

Rest nog de kwestie geld. Dat mag het stadsdeel houden. Ze kunnen het niet uitgeven, want het is gereserveerd voor burgerinitiatieven en activiteiten vanuit Noord wordt Gehoord, maar daar mogen zij van ons niet meer aan meedoen. En wij gaan vanaf nu niet meer afhankelijk doen voor geld, kennis of netwerk van het stadsdeel. Omdat wij toch al in ons dagelijkse leven dit werk doen, eigen netwerk, kennis en strijders hebben.

De macht omdraaien

Het stadsdeel heeft altijd een informatievoorsprong en geld. Dat gebruiken ze graag tegen de bewoners. Waaruit nogmaals blijkt hoezeer ze ons wantrouwen. Ik pleit ervoor dat wij als bewoners de macht nu omdraaien. Wíj hebben een informatievoorsprong. Wíj zijn het echte Noord. Wíj maken Noord.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.