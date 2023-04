De bommen vielen weer en hij dacht: waarom nu niet? Hij liep naar het donderende geweld

De man werd 80 in een kamer van het ziekenhuis met uitzicht op een flat die was gebombardeerd.

Hij wist nog dat hij in 1953 daar met zijn vriendjes had gevoetbald. Er was een houten hokje voor de jeugdtrainer, maar op een dag kwamen de bulldozers en werden de voetbalveldjes omgeploegd. Men zette er een paar huisjes neer en hij herinnerde zich een mooi meisje dat daar met haar grootouders woonde. Hij was toen 15. Ze heette Tanya. Op een dag was ze weg. En de huisjes ook. Jarenlang keek hij, als hij langs het veldje liep, of daar nog iets te vinden was van haar, tot hij op een ander meisje verliefd werd, Svetlana, en daarmee trouwde.

Was hij gelukkig geweest met Svetlana?

Soms deed het hem pijn als hij daaraan dacht. Hij vond het af en toe moeilijk met haar, maar wat was ze hem toegewijd. Ze werd ziek, en het was of hij op dat moment pas begreep wat liefde was; de dankbaarheid in haar ogen voor de zorg die hij haar bood, gaf hem een geheim geluksgevoel, en op het moment dat hij haar hand vasthield en ze stierf, voelde hij haar liefde. Haar hand wilde de zijne niet loslaten.

Dat was twee jaar geleden.

Toen onlangs de bommen weer vielen, dacht hij: waarom nu niet? Wat heeft het voor zin om nog verder te gaan? Ik ben mijn vrouw kwijt en mijn kleinzoon.

En hij besloot naar het donderende geweld te lopen.

“U loopt de verkeerde kant op!” hoorde hij, en een man wilde hem meetrekken, maar hij riep: “Mijn vrouw... mijn vrouw...” De man liet hem los. Gelogen had hij niet eens, en opeens zag hij iets uit de lucht vallen, en daarna ontwaakte hij in deze kamer in het ziekenhuis. Het eerste wat bij zag was de gebombardeerde flat.

Was het een teleurstelling?

Er kwam een verpleegster zijn kamer binnen en die zei: “U bent vandaag jarig hè.”

“Ja...”

“Gefeliciteerd, mijnheer.”

Hij wilde iets zeggen over zijn wens om elders te zijn, maar zweeg, want tenslotte deed zij haar werk.

“Wat heb ik eigenlijk?” vroeg hij.

“U wordt straks in slaap gebracht en dan amputeren we uw rechterbeen.” Het waren voor de zuster ook harde woorden. Ze was ze gewend uit te spreken.

“Ik ben 80,” zei hij.

De zuster begreep wat hij bedoelde en pakte zijn hand.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

