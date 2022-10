De beruchte Pillenbrug, waar in de jaren 80 en 90 druk gedeald werd

Het is dan toch gebeurd.

We kwamen van het Oudekerksplein, waar we misschien wel de laatste wespen van het jaar hadden gezien. (Ze vlogen om de nogal verrukkelijke amandeltaart die op het tafeltje van De Koffieschenkerij stond.)

We wilden naar de Nieuwmarkt, en moesten over een brug.

Ik dacht dat het de beruchte Pillenbrug was, waar in de jaren tachtig en negentig druk gedeald werd.

Ik zette aan om in een vloeiende beweging de brug te nemen. Maar het stond helemaal vol op de brug. Toeristen die het pittoreske panorama in zich opnamen, allen met telefoons of fototoestellen in de hand.

Uiteraard bevolkten ze niet de smalle stoepen, maar hadden ze zich kriskras geposteerd op de rijweg over de brug.

Het bestaan van de fietsende Amsterdammer ging geheel aan hen voorbij.

Ik tringelde als een waanzinnige.

Je hebt nog zo’n brug in het centrum. Ik moet er soms overheen op weg naar de Noordermarkt. Die brug overspant de Prinsengracht en heet de Prinsensluis. Als je er vanaf komt en je stuur weigert, fiets je zo café Het Bruine Paard in.

Ook die brug, met de Westerkerk op de achtergrond, staat vaak vol toeristen. Met wat getringel is het daar vaak vrij makkelijk vrij baan te krijgen.

Terug naar de Pillenbrug.

Ik belde dus. Maar de mensen bleven gewoon staan, als poortjes die door de Oostenrijkse slalomcoach op de brug waren gestoken.

Ik week uit.

Ik zigzagde.

Ik verloor vaart.

Nieuwe Hoogstraat - Oude Hoogstraat - Oude Doelenstraat - Damstraat.

Hét traject om op de rijbaan lopende toeristen de schrik van hun leven te bezorgen met luid gefietsbel en rakelings langs scheren. Liefst met een flinke vaart. Niet altijd, maar af en toe. Een kleine liefhebberij.

Nooit heb ik op dat traject echt vaart hoeven minderen.

Nu slalomde ik de Pillenbrug op.

Langs een vrouw in een tot de enkels reikende donsjas, langs een groepje Fransen (nou ja, ze spraken Frans, meende ik te horen), en net toen ik dacht de top te gaan halen, bewoog er een poortje.

Ik dreigde tegen een enorme man met enorm softijsje in zijn hand op te rijden.

Hij zag me niet.

Ik remde.

Ik stopte.

Ik moest van mijn fiets.

Ik stond naast mijn fiets.

Met ongeloof keek ik naar mijn voeten die op de brug stonden. Dit was me nog nooit gebeurd.

Ik had verloren. De toeristen hadden gewonnen.

Een kwartiertje later, op een minder bekend, maar niet zo’n geheim adresje zaten we – ik was ontzettend aan het mokken – achter een voortreffelijke pizza margherita.

“Waarom zag hij me niet?” stamelde ik. “Hij had toch wel kunnen wachten tot ik voorbij was? Echt ongelofelijk dat…”

M. schudde haar hoofd, aaide over mijn bolletje, zei ‘Ach, jochie toch’ en stopte als troost het laatste stuk pizza in mijn mond.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

