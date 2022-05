De NOS zette onlangs beelden van Erik ten Hags tv-debuut online. Het is 1983. Dieuwertje Blok geeft Erik (13) het woord. Hij mag zijn voetbalvraag stellen aan Johan Cruijff: “Hoe kun je het beste je techniek ontwikkelen?”

Veelzeggend is vooral de begeleidende tekst van de NOS-redacteur, die erbij schrijft dat Erik zijn vraag ‘in het Twents’ stelt. Hij stelt hem in kristalhelder Nederlands. Met Twents heeft het niets van doen. Hij praat niet ‘plat’. Slikt geen enkele n in. Hij spreekt gewoon Nederlands met licht Nedersaksische tongval, zoals je aan Winston Bogarde en Edwin van der Sar kunt horen dat ze leerden praten in Zuid-Holland.

Meer is het niet, maar ik ken Ajacieden die na vier jaar nog altijd niet uitgemekkerd waren over het ‘accentje’ van Ten Hag. Opvallende constatering: diezelfde mensen zeurden ook het hardst over het feit dat Ten Hag weliswaar vaker won dan ongeveer al zijn voorgangers, maar ook weer niet altijd. Het is een bepaald menstype.

Enkele feiten bij het afscheid. Van alle trainers die Ajax in meer dan honderd eredivisieduels coachten, haalde Ten Hag het hoogste puntengemiddelde. Ajax hoorde onder zijn leiding tot de tien best presterende clubs in Europese competities en klom tientallen plaatsen op de Uefa-ranking, tot de huidige plaats 15.

Babyboomers en Generatie X’ers protesteren ertegen, maar in menig opzicht was het avontuur van 2018-2019 Ajax’ beste Europese campagne ooit. Het was in elk geval de langste: 18 wedstrijden, voorbij Bayern, Real Madrid én Juventus (in 1972 had Ajax de cup in handen na zeven, in 1995 na elf).

De belangrijkste les die Ten Hag ons leerde? Zeg nooit meer nooit. Zelfs al kun je niet winnen van Molde of Jablonec, zelfs al kun je nog geen kampioensduel van De Graafschap winnen; als je mensen met visie aanstelt (al dan niet met ‘accentje’) kan je volgende glorieseizoen na de eerstvolgende zomer aanbreken.

Dus ook na de komende.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Dit was de laatste column van dit seizoen. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.