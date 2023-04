De bekerfinale móet haast wel de wedstrijd van Lucca worden

In de bekerfinale van vorig jaar had Erik ten Hag bij een achterstand van 2-1 een curieuze wissel in petto, misschien wel zijn meest bizarre als Ajaxtrainer: in de 86ste minuut debuteerde voormalig PSV-wonderkind Mohamed Ihattaren om te helpen het wanhoopsoffensief gestalte te geven.

Tegenstander PSV kon wel lachen om de surrealistische deus ex machina aan Amsterdamse zijde. Het slotoffensief kwam niet van de grond.

Als Ajax zondag weer op jacht moet naar doelpunten in de slotfase (en laten we wel wezen: die kans bestaat) zal het geheime wapen van dienst, net als zondag in Eindhoven, Lorenzo Lucca heten.

Ach, Lucca. Toen hij zondag in het veld kwam (85ste minuut, 3-0 achter) stond mijn tienjarige zoon Niek op van de bank. “Ik ga buiten voetballen,” zei hij.

Daarmee vatte hij het gevoel van de gemiddelde Ajaxsupporter aardig samen: als Lucca komt, is het mis. Hij is de laatste maanden, in de slipstream van de voortschrijdende wanhoop, Ajax’ witte vlag geworden. Een Italiaan van twee meter in de rol van olifant met de lange snuit. Het vleesgeworden eindsignaal.

Aan hem heeft het allemaal niet gelegen. Ajax verprutst zijn wedstrijden altijd zónder Lucca. Hij mag er pas in als het verprutsen geschied is, als joker in een elftal dat onderhand te uitgeblust en gedesillusioneerd is om nog een wedstrijd te kantelen.

En toch: met twee doelpunten en één assist in welgeteld 118 minuten eredivisievoetbal is Lorenzo Lucca, relatief gezien, de productiefste Ajaxaanvaller. Elke 59 minuten een treffer, dat kunnen Bergwijn, Tadic, Brobbey en Kudus hem niet nazeggen. Ajax zal wel weer achter komen zondag, maar hoe langer je erover nadenkt, hoe logischer het wordt: de KNVB bekerfinale móet haast wel de wedstrijd van Lucca worden. Het moet raar lopen wil zondag 30 april 2023 niet de dag worden waarop Ajax’ olifant met de lange snuit toch nog een Trojaans paard bleek te zijn.

