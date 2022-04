De Assepoesters stonden in een innige omhelzing en fluisterden geheimen in elkaars oor

In het café aan een gracht bij de Noordermarkt stond een jonge vrouw met lang zwart haar in een lange, glimmende, blauwe, mouwloze jurk.

Assepoester.

Even later kwam er nog een jonge vrouw binnen met lang zwart haar, en uit haar lange zwarte jas kwam ze tevoorschijn in een lange, glimmende, paarse, mouwloze jurk.

Nog een Assepoester.

De twee Assepoesters giechelden, en bevoelden elkaars jurk tussen duim en wijsvinger. Ze slaakten bewonderende kreetjes.

De blauwe Assepoester rilde, en sloeg een sjaal om haar schouders.

De paarse Assepoester bestelde bij de bardame drankjes.

Even later stonden ze ieder met een flûte champagne, of welk mousserend drankje ook, met elkaar te klinken. Ze zagen er opgewonden uit. Af en toe maakten ze sprongetjes, waarbij de drank niet over de rand gulpte.

Door de lengte van de jurken was het niet te zien of ze glazen muiltjes droegen.

Even later kwam er een prinsachtige jonge man in driedelig pak en vlinderstrikje bij ze staan. Hij greep naar de binnenzak van zijn jasje, waar hij iets uit tevoorschijn haalde, en hield zijn hand vlak voor de gezichten van de Assepoesters.

Tussen zijn vingers staken kleurige kaartjes.

Ze vielen elkaar in de armen, waarbij een straaltje drank over het achterpand van het jasje van de prins gleed. De Assepoesters bekeken de kaartjes en draaiden ze steeds om en om.

De oorlog in Oekraïne was ver weg.

Corona bestond even niet meer.

Inflatie was iets voor na het weekeinde.

Hier stonden drie jonge mensen zich heel erg te verheugen op een glanzende avond. (En de gemene stiefmoeder was in geen velden of wegen te bekennen.)

Het licht door de hoge ramen viel op het drietal, waardoor ze in een lichtgouden gloed kwamen te staan. Het was een melancholische scène uit de boeken van James Salter (de meester van het beschrijven van het licht). Ze gingen vast naar een bal (klinkt mooier dan feest en feestelijker dan gala).

Dit was een magisch moment, aan dat tafeltje, ze waren nog niet op weg, de kaartjes waren nog niet afgegeven, en alles kon nog gebeuren.

De prins bestelde een rondje. De Assepoesters stonden in een innige omhelzing, waardoor er één grote blauwpaarse jurk ontstond, en fluisterden geheimen in elkaars oor.

De bardame zette de glazen op tafel, en de drie gingen even zitten. Maar stonden meteen weer op. Ze konden de rust niet vinden. De prins-man keek op zijn horloge, en nam een grote slok. De Assepoesters liepen samen naar het toilet.

Ze zouden morgen wakker worden. Wie weet wat de avond ze had gebracht. Iets goeds. Of iets teleurstellends. Maar daar dachten de twee Assepoesters en de prins nu nog helemaal niet aan.

Een mooie avond vol verwachtingen lag in het verschiet.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

