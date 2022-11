De angst voor Elon Musk lijkt me sterk overdreven

Eigenlijk vind ik Elon Musk wel een grappige man. Het is niet dat ik huilend van de lach over de vloer rol als ik weer eens een foto van hem zie in een krankzinnig Halloweenkostuum, maar ik kan me zo’n eigenaardig plaatje van Vladimir Poetin niet voorstellen. Die is meer van de saaie blote bast op een knol. Mannelijkheid!

Musk wordt verweten dat hij, met de koop van Twitter, misschien wel te veel macht heeft. Ik denk dan: zou best kunnen, maar hij heeft die macht wel zelf verdiend. En ik vind het een aantrekkelijke combinatie: stom op een foto, slim in de handel.

Wat Musk nu wordt verweten, is dat hij van Twitter nog meer een riool wil maken dan het al is, vol nazi’s en complotfantasten, wat bijna hetzelfde is.

Nou en? Hoewel complotten gevaarlijk kunnen zijn (‘Alles wijst erop dat Holman de Duivel is’), ben ik nog steeds van de school die elke ideologie, elk isme, een complot vindt. Het kan best zijn dat ik zaken geloof die volstrekt belachelijk zijn. Zonder illusies geen gedachten en zonder gedachten wordt er niets nieuws bedacht. Ik merk het wel.

Een ander verwijt aan Musk is dat hij zo veel macht heeft dat hij ervoor kan zorgen dat Donald Trump weer kan tweeten en zodoende nog een keer president van Amerika kan worden. Ja, kan.

Maar belangrijke Democraten kunnen toch ook twitteren? En andere rijke slimmeriken zouden een nieuw Twitter kunnen maken (Mastodon schijnt zoiets te zijn). Vervolgens zien we wel wie er wint. Dat deden en doen we met de kranten en de omroepen toch ook? De kunst is slimmer, anders, creatiever, grappiger dan Musk te zijn.

De angst voor Musk lijkt me sterk overdreven. Hij heeft 44 miljard dollar voor zijn speeltje betaald. 44 miljard! Ik geloof niet (ik heb ook zo mijn illusies, zoals gezegd) dat hij Twitter heeft gekocht om het teloor te zien gaan. Ik denk ook niet dat er veel bedrijven zijn die zullen zeggen dat zij in deze tijden van crisis uit ideologische motieven Twitter de rug toe zullen keren omdat zij Musk walgelijk vinden.

Ik kom uit een tijd waarin ik hoorde: “De Waarheid is een gevaar. De Telegraaf is een gevaar. De katholieke Volkskrant is een gevaar. Wall Street is een gevaar... Alle instituties zijn een gevaar.”

En ja, soms waren ze gevaarlijk. Dan vochten we terug.

Mijn vrees voor Elon Musk is dus gering.

Ik mag hem wel.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.