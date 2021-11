De andere buurt ligt maar een paar meter verderop, maar soms lijken het kilometers

Toen we acht jaar geleden in deze buurt kwamen wonen, ontdekte mijn zoon dat hier Sint Maarten werd gevierd en dat je daar een zak vol met snoep mee kan ophalen. Zelf had ik ooit één keer in mijn leven Sint Maarten ervaren, we woonden dat jaar in Haarlem. Mijn ouders waren zacht gezegd geen grote suikerfans in die tijd.

Bij terugkomst mocht ik mijn opbrengst uitspreiden op een groot dienblad. In gedachten zag ik mezelf dagen dagen kauwen op spekjes, toffees en trekken aan dropsleutels, maar mijn moeder liet me er een paar uitzoeken en kieperde de rest weg. Waarschijnlijk herinnert zij het zich anders – iets minder wreed – maar ik weet het zeker, ze kieperde alles weg.

En omdat je alles anders wil doen dan je ouders, liet ik mijn zoon al het opgehaalde snoep houden. Alleen is hij nu weer niet zo’n snoeperd, waardoor ik de enige ben die in de weken erna regelmatig een graai deed in de koektrommel waar hij het snoep mocht bewaren. Zo was alles weer rond en had ik alsnog mijn snoep, decennia later.

Toen mijn zoon Sint Maarten een paar jaar later was ontgroeid, bleef ik thuis en zorgde ik ditmaal dat ik zelf een schaal vol snoep had klaarstaan. Toen het donker werd hoorde ik de kinderen in de verte al, ik zag de lichtjes van de lampionnen dansen op de overliggende huizen. Maar het bleef stil aan deze kant van de straat, niemand drukte op de bel.

Ik stak mijn hoofd uit het raam en dacht dat het misschien te donker was. Ik zocht snel twee waxinelichtjes om voor de deur te zetten, deed alle lichten in het huis aan ten teken dat er volk was. Maar de kinderen trokken aan de overkant in een stoet voorbij.

Het was alweer weggezakt in mijn herinnering, maar toen ik onlangs thuis was op 11 november hoorde ik weer ‘Sint Maarten, de koeien hebben staarten’ gezongen vanaf de overkant. Even schoot het door me heen om snel snoep te halen, maar toen wist ik weer dat ze niet aanbellen aan deze kant.

Al kauwend op wat oude, verdwaalde dropveters moest ik denken aan de kloof tussen mijn oude en nieuwe buurt, gescheiden door slechts een spoorlijn en hoe ik me elke keer weer verbaas over hoe de wereld verandert als ik er onderdoor rij.

De overkant, dat zijn koophuizen, daar staan bankjes voor de deur en ligt een gezellige strook gras. Deze kant, dat zijn huurhuizen met fietsenrekken en ondergrondse vuilnisbakken voor de deur. De overkant is maar een paar meter verder, maar soms lijkt het een kloof van heel wat kilometers.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl