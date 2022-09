De aarde wordt onnodig nog iets sneller naar de kloten geholpen

“Ik heb niet het gevoel dat er een langetermijnbeleid is uitgestippeld voor de komende decennia. We hebben als samenleving nog geen lijn die we kunnen volhouden over onderwerpen als stikstof, wooncrisis en klimaat. We zijn brandjes aan het blussen,” zei Rutger Claassen, hoogleraar politieke filosofie en economische ethiek aan de Universiteit van Utrecht, tijdens zijn interview in de podcast van Jort Kelder. Ik vrees dat hij gelijk heeft.

Het was een historische Prinsjesdag. Gejoel en geschreeuw voor de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, omgekeerde vlaggen en ik heb voor het eerst in m’n bewuste leven gezien dat de koning werd uitgefloten. Niet onbegrijpelijk; het vertrouwen in de politiek is gedaald tot een historisch dieptepunt. Ook het vertrouwen in het koningshuis is gedaald volgens jaarlijkse peilingen van de NOS.

Er is verbittering over energierekeningen die niet meer betaald kunnen worden, woningen die niet verkrijgbaar zijn, de torenhoge benzineprijs en spaargeld dat verdampt door de inflatie. Er zijn geen handen aan het bed, geen bevoegde docenten voor de klas en er is gesteggel met de boeren en over het asielbeleid.

90 procent van het Nederlandse gas is verkocht aan buurlanden die het goedkoop verkopen aan hun eigen burgers, terwijl wij daardoor gas moeten importeren voor de hoofdprijs. Ondertussen hebben wij het meeste last van de sancties, want de Russen hebben nu meer inkomsten door de hogere prijs van het gas. En dat terwijl Rusland aan de Finse grens dagelijks 10 miljoen euro aan gas opbrandt in de lucht.

Klimaatexperts maken zich zorgen dat de enorme hoeveelheid CO 2 -uitstoot het smelten van sneeuw en ijskappen op de Noordpool versnelt en daarmee de nadelige gevolgen van klimaatverandering vergroot.

Poetin wordt rijker en wordt tegelijkertijd militair in het nauw gedreven. Welke rare sprongen hij gaat maken in de toekomst is volledig onvoorspelbaar. Nederlanders worden armer en Europa heeft geen langetermijnstrategie voor een betaalbare energietoevoer. De aarde wordt onnodig nog iets sneller naar de kloten geholpen.

Het zijn geen leuke tijden om in de politiek te zitten of op enige manier verantwoordelijkheid te dragen. En toch moet het juist nu, meer dan ooit.

“Als we kijken naar de wooncrisis, kun je in principe maar twee kanten op gaan; bepalen dat je geen nieuwkomers meer toelaat óf bepalen dat je dat wel doet en die van woningen voorziet. We hebben nu acht miljoen woningen en we moeten naar negen miljoen. Je moet je afvragen: hoeveel mensen kunnen we aan, hoeveel hebben we nodig, hoeveel willen we? En daar maak je een plan voor,” vindt Jort Kelder in zijn interview met Claassen.

Dan moet je wel een overheid hebben die ver vooruit kijkt, in plaats van tijdens de vorige financiële crisis door kortetermijndenken bouwprojecten afzegt en toestaat dat veel vastgoed aan buitenlandse investeerders wordt verkocht.

Het is een kwestie van knopen doorhakken voor de lange termijn. Maar ik vraag me af of een systeem waarin we om de vier jaar van regering veranderen in staat is om langetermijnoplossingen te vervaardigen.

